Quản lý thị trường Hà Nội xử lý hơn 360 vụ vi phạm thương mại điện tử

Lực lượng QLTT Hà Nội đã xử lý hơn 363 vụ việc liên quan đến thương mại điện tử (TMĐT) trong năm 2025, cho thấy xu hướng gia tăng nhanh các hành vi vi phạm trên TMĐT.

Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết tính đến ngày 15/12/2025, Chi cục đã thực hiện 5.104 vụ kiểm tra, xử lý 4.778 vụ vi phạm, trong đó 83 vụ việc được chuyển cơ quan điều tra.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 103,2 tỷ đồng , đạt 143% chỉ tiêu được giao. Kết quả này phản ánh định hướng đúng đắn trong chỉ đạo điều hành, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vụ việc lớn, phức tạp, có tác động xã hội cao.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng QLTT Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tiêu biểu như: phát hiện khoảng hơn 30.000 sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại quận Hoàn Kiếm; thu giữ hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu trị giá trên 6,6 tỷ đồng tại quận Bắc Từ Liêm; các vụ thực phẩm đông lạnh nhập lậu quy mô lớn, thịt trâu giả thịt bò, bơm nước vào bình nước khoáng…

Đáng chú ý, 83 vụ việc được chuyển cơ quan điều tra cho thấy sự kiên quyết trong xử lý các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự, góp phần nâng cao tính răn đe và phòng ngừa chung.

Thực tiễn công tác cũng cho thấy xu hướng nổi bật trong năm 2025 là sự gia tăng nhanh các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, lực lượng QLTT Hà Nội đã xử lý hơn 363 vụ việc liên quan đến TMĐT, với tổng số tiền xử phạt trên 6,4 tỷ đồng .

Các thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi như: bán hàng giả qua livestream, sử dụng tài khoản ảo, che giấu kho hàng, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để phân tán hàng hóa. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực nghiệp vụ trong giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường số, tăng cường phối hợp liên ngành và hoàn thiện khung pháp lý đối với TMĐT và dịch vụ chuyển phát.

Năm 2025 cũng là năm đầu tiên Chi cục QLTT Hà Nội tổ chức hoạt động theo mô hình trực thuộc Sở Công Thương, UNBD thành phố Hà Nội và thực hiện phân công quản lý địa bàn theo mô hình chính quyền 2 cấp. Mặc dù khối lượng công việc tăng, phạm vi quản lý thay đổi, song hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường vẫn được duy trì thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, nhất là trên nền tảng số, Chi cục QLTT TP Hà Nội tiếp tục kiên định với tôn chỉ: "kiểm soát, phòng ngừa là nền tảng; kiểm tra, xử lý là then chốt; đẩy mạnh chuyển đổi số là đòn bẩy" làm cơ sở để tiếp tục tổ chức triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Theo đó, lực lượng QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quản lý; tăng cường giám sát hoạt động TMĐT, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh cho Thủ đô trong năm 2026 và các năm tiếp theo.