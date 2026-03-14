Tạm giữ nhân viên quán ốc dùng ghế nhựa đánh tài xế giao hàng

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quốc Đạt (SN 1990, quê xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long; hiện ở đường Hưng Phú, phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đạt là nhân viên quán ốc đánh tài xế giao hàng mà Tiền Phong đã phản ánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 12/3, anh Phúc – tài xế giao hàng – đến quán ốc Hiền trên đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng để nhận đơn cho khách. Trong lúc chờ lấy hàng, anh Phúc đậu xe trên vỉa hè trước cửa quán thì xảy ra mâu thuẫn với Trần Quốc Đạt, là nhân viên của quán, do nhắc nhở việc đậu xe.

Trong lúc cự cãi, Đạt đã dùng ghế nhựa đánh về phía anh Phúc, khiến nạn nhân bị thương nhẹ ở tay. Sau sự việc, anh Phúc đến Công an phường Hòa Hưng trình báo và được đưa đến bệnh viện kiểm tra thương tích.

Hình ảnh Đạt cầm ghế đánh anh Phúc.

Qua xác minh, Công an phường Hòa Hưng đã mời Trần Quốc Đạt cùng những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, Đạt thừa nhận toàn bộ hành vi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đạt tại cơ quan công an.

Công an khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh sử dụng bạo lực để giải quyết sự việc. Các hành vi xâm hại sức khỏe người khác hoặc gây rối trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.