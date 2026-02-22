Điều tra 2 nhóm đánh nhau gây náo loạn khu phố ở Nha Trang

Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào ẩu đả, truy đuổi nhau trên đường Phương Sài, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gây náo loạn cả khu dân cư.

Ngày 22/2, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an phường vào cuộc điều tra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, gây náo loạn khu dân cư trên địa bàn.

Trước đó, khuya 21/2, 2 nhóm thanh niên phát sinh mâu thuẫn và lao vào đánh nhau trên đường Phương Sài, phường Tây Nha Trang. Tại hiện trường, một thanh niên mặc áo trắng liên tục tấn công một người khác, sau đó nhiều người trong nhóm đối phương xông vào đánh trả.

Hai nhóm thanh niên rượt đuổi, hỗn chiến trong đêm. Ảnh: Cắt từ clip.

Bị đánh hội đồng, nam thanh niên mặc áo trắng bỏ chạy, nhưng vẫn bị nhóm còn lại truy đuổi, tiếp tục hành hung.

Vụ việc khiến cả khu phố hỗn loạn, thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh. Một số người đã quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo địa phương, công an phường đang xác minh danh tính các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định. Chính quyền khẳng định sẽ xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp đầu năm.