Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong

  • Chủ nhật, 22/2/2026 14:42 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Sau khi uống bia về nhà, người chồng cũ phát hiện người đàn ông nằm trên giường của vợ cũ, nên lao vào đánh đến bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra vụ chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong xảy ra tại ấp Trường Đức, xã Đất Mới.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 21/2 (mùng 5 Tết), bà H.T.P tổ chức nhậu cùng ông C.T.Ph tại nhà. Đến khoảng 20h cùng ngày, ông N.V.Q (47 tuổi, chồng cũ của bà P.) về đến nhà. Khi vào trong, ông Q. phát hiện ông Ph. nằm trên giường của bà P. nên bực tức và lao vào đánh ông Ph.

Chong cu, Danh, ban nhau cua vo, Tu vong anh 1

Ảnh minh họa.

Theo lời khai ban đầu, ông Q. dùng tay đánh ông Ph. 3 cái vào vùng mặt và 1 cái vào vùng hạ bộ. Thời điểm bị đánh, ông Ph. đang say rượu và nằm bất động.

Một lúc sau, bà P. phát hiện ông Ph. bất tỉnh, nên gọi lực lượng an ninh trật tự ấp hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đến 23h46 cùng ngày, ông Ph. tử vong tại bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, ông Q. và bà P. đã ly hôn từ tháng 8/2022, nhưng do chưa phân chia tài sản, nên cả 2 vẫn sống chung nhà. Ông Q. khai trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông đã uống 3 lon bia.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo có dấu hiệu tội phạm giết người, Công an xã Đất Mới đã đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai ban đầu đối với những người liên quan và tạm giữ ông Q.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://tienphong.vn/chong-cu-danh-ban-nhau-cua-vo-tu-vong-post1822223.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

Chồng cũ Đánh bạn nhậu của vợ Tử vong Chồng cũ Đánh bạn nhậu của vợ Tử vong

    Đọc tiếp

    Hiem hoa tu cac nhom 'bao chot' Canh sat giao thong hinh anh

    Hiểm họa từ các nhóm 'báo chốt' Cảnh sát giao thông

    9 giờ trước 11:51 22/2/2026

    0

    Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng, hình thành hội nhóm "báo chốt, né chốt" và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

    Giam doc doanh nghiep bi khoi to toi trom cap tai san hon 30 ty dong hinh anh

    Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố tội trộm cắp tài sản hơn 30 tỷ đồng

    7 giờ trước 13:34 22/2/2026

    0

    Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Gây ô nhiễm môi trường" tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn), Cơ quan CSĐT phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, giám đốc công ty này, về tội "Trộm cắp tài sản".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý