Hiểm họa từ các nhóm 'báo chốt' Cảnh sát giao thông

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng, hình thành hội nhóm "báo chốt, né chốt" và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Nhiều người lầm tưởng việc đăng bài nhắc nhở, kiểu: "Ngã năm tượng đài có chốt thổi nồng độ cồn, anh em né nhé" hay "Đoạn gần cầu Cái Đôi Vàm có bắn tốc độ nhé bà con" là hành động "trượng nghĩa". Tuy nhiên, đằng sau bài viết, nút chia sẻ đó là những hệ lụy xã hội thảm khốc và là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Điển hình, nhóm "Giao thông Hồng Dân" thu hút hơn 1.000 thành viên tham gia với mục đích chính là "canh đường", chuyên cập nhật, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT trên địa bàn, đặc biệt nhắm vào hoạt động của Tổ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau (đang làm nhiệm vụ tại xã Hồng Dân).

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Cà Màu làm việc với đối tượng thông báo, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của CSGT.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng xác minh, mời làm việc 4 đối tượng giữ vai trò quản trị, vận hành nhóm, gồm: H.M.N. (SN 1996, ngụ ấp Xẻo Quao, xã Hồng Dân); V.M.T. (SN 2006, ngụ ấp Bà Ai 1, xã Hồng Dân); D.Đ.T. (SN 2006, ngụ ấp Bà Ai 1, xã Hồng Dân) và P.V.H (SN 2007, ngụ ấp Thống Nhất, xã Hồng Dân).

Căn cứ mức độ vi phạm, Công an xã Hồng Dân lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng trên về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật"...

Từ vụ việc trên có thể thấy, khi các hội nhóm trên không gian mạng liên tục cập nhật vị trí tuần tra kiểm soát của lực luộng CSGT, vô tình vẽ đường cho những "ma men" và các "quái xế" lách luật.

Thay vì bị ngăn chặn kịp thời, những tài xế say xỉn, không làm chủ được tốc độ lại tiếp tục lao ra đường. Hậu quả là những vụ tai nạn thương tâm, cướp đi sinh mạng của những người tham gia giao thông vô tội, để lại nỗi đau dai dẳng cho nhiều gia đình ngay trong những ngày đầu năm mới.

Không chỉ tiếp tay cho vi phạm giao thông, các nhóm "thông chốt, né chốt" còn là công cụ đắc lực cho các loại tội phạm hình sự. Lợi dụng thông tin về lịch trình tuần tra của Công an, các đối tượng trộm cắp, cướp giật, buôn lậu, vận chuyển ma túy hoặc pháo nổ trái phép dễ dàng tìm đường tẩu thoát, gây mất ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh hành vi "báo chốt", còn xuất hiện tình trạng một số đối tượng cố tình quay phim, chụp ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ hoặc các vụ việc xử lý vi phạm giao thông đã xảy ra từ lâu, sau đó sử dụng thủ đoạn chỉnh sửa, cắt ghép, thêm thắt lời bình luận nhằm làm sai lệch bản chất sự việc. N

hững video, hình ảnh mang tính chất bịa đặt này được tung lên mạng nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, xúc phạm uy tín của cơ quan chức năng, kích động tâm lý bức xúc từ cộng đồng mạng để câu like, câu view.

Nguy hiểm hơn, đây còn có thể là mưu đồ chống phá, gây hoang mang dư luận, làm xói mòn niềm tin nhân dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật.

Từ những vụ việc trên, cơ quan chức năng kêu gọi: Đừng vì thiếu hiểu biết trên mạng xã hội mà tiếp tay cho cái ác, cái sai. Hãy chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, không cần phải tham gia bất kỳ nhóm "báo chốt, né chốt" nào.

Tuyệt đối không tin, không nghe, không chia sẻ các hình ảnh, video clip cắt ghép, xuyên tạc về hoạt động của cơ quan chức năng khi chưa được kiểm chứng từ các nguồn tin chính thống. Chủ động rời khỏi các hội nhóm có nội dung "báo chốt, né chốt". Khi phát hiện các hội nhóm, cá nhân có hành vi vi phạm, phát tán thông tin sai lệch trên không gian mạng, người dân cần kịp thời báo tin cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý.