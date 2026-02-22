Bát nháo tại bãi giữ ôtô tự phát ở phía Đông Đắk Lắk

Từ phản ánh của người dân và du khách, phóng viên đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây, nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk, để tìm hiểu thực hư về chuyện "chặt chém" ở bãi giữ ôtô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Đó là một khu đất nông nghiệp đã được biến thành bãi giữ ôtô, nhưng không có biển hiệu, không có bảng giá, không có phiếu giữ xe, nên nhiều du khách nhầm tưởng đó là bãi trông giữ xe miễn phí của Khu du lịch Long Vân Garden.

Hàng loạt ôtô vào bãi giữ xe tự phát ở kế bên Khu du lịch Long Vân Garden, nhưng không có phiếu gửi xe hoặc phiếu thu tiền. Ảnh: Hữu Toàn.

Đến khi rời bãi thì người trông giữ bãi xe tự phát này mới bước ra thu tiền với giá mỗi xe 30.000 đồng. Khoảng 12h38 ngày 21/2, một người đàn ông lái xe du lịch màu trắng nhãn hiệu Toyota Raize BKS 78A.124… đề nghị cung cấp phiếu có ghi giá phí trước khi trả tiền, thì một phụ nữ đứng ở lối ra cho biết đây là bãi xe tư nhân tự phát nên không có phiếu gửi giữ xe hoặc phiếu thu tiền.

Khi lái xe này phản ứng, lập tức người phụ nữ lần lượt gọi thêm 2 người ông đến yêu cầu trả phí, đồng thời kéo rào lưới thép B40 chắn đường không cho xe rời bãi.

Lái xe tiếp tục phản ứng nếu không có phiếu thì căn cứ nào để thu giá 30.000 đồng và nếu xảy ra sự cố cháy nổ, va chạm hư hỏng, mất trộm ôtô thì ai chịu trách nhiệm, thì nhóm người này lớn tiếng khẳng định từ mấy hôm nay bất kỳ ôtô nào vào bãi giữ xe này cũng phải trả phí 30.000 đồng mỗi xe mà không có phiếu gửi, nếu xảy ra sự cố nào thì sẽ bồi thường.

Một người phụ nữ ở bãi giữ ôtô tự phát thu tiền mỗi xe ra bãi với giá 30.000 đồng. Ảnh: Hữu Toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, bãi giữ xe này là hoạt động dịch vụ tự phát không có sự kiểm soát của chính quyền địa phương, nhóm người tổ chức dịch vụ giữ xe không cung cấp phiếu gửi giữ xe, nếu xảy ra sự cố cháy nổ, va chạm hư hỏng, mất trộm ôtô, thì người gửi xe không có căn cứ nào để chứng minh, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trong chiều cùng ngày, PV Báo CAND đã điện thoại phản ánh trực tiếp với ông Nguyễn Minh Hoài, Chủ tịch UBND xã Vân Hòa, ông Hoài cho biết "sẽ kiểm tra", trong khi bãi giữ xe tự phát này đã hoạt động gần một tuần qua (!?).

Khi lái xe phản ứng vì sao không có phiếu ghi giá phí gửi xe, thì những người trông giữ bãi ôtô tự phát kéo rào lưới thép B40 chắn đường không cho xe rời bãi. Ảnh: Hữu Toàn.

Người dân và du khách kiến nghị UBND xã Vân Hòa cần có biện pháp kiểm soát giá cả và hoạt động dịch vụ giữ xe tự phát nêu trên để tránh những phức tạp phát sinh, ảnh hưởng xấu đến hoạt động du lịch ở địa phương.