Mâu thuẫn tại quán karaoke, một vị khách bị đánh thương tích

  • Chủ nhật, 22/2/2026 06:49 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Linh (SN 1986), Kim Đức Anh (SN 1996) và Nguyễn Trung Thành (SN 2000) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 4h ngày 28/1, tại khu vực đường dân sinh tổ 30B, khu Cao Thắng 3, phường Hà Lầm, xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm khách hát karaoke tại quán cà phê Shisha với chủ quán do không thanh toán tiền dịch vụ. Trong quá trình xô xát, anh Trần Duy Khang cùng một số người đã có hành vi đánh nhân viên và chủ quán.

Mau thuan, tai quan karaoke, quan ca phe Shisha anh 1

Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Sau đó, Phạm Văn Linh, Kim Đức Anh và Nguyễn Trung Thành được gọi đến hiện trường và tiếp tục xảy ra xô xát, dùng thanh gỗ đánh anh Trần Duy Khang, gây thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 32%.

Sau khi gây án, cả ba đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần giữ bình tĩnh, lựa chọn biện pháp hòa giải hoặc báo cho cơ quan chức năng, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, tránh để sự việc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và vi phạm pháp luật.

Tuệ Nhi/An ninh thủ đô

