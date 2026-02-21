Xác minh clip nghi vấn con trai hành hung mẹ trong ngày Tết

Thông tin từ Công an xã Nghĩa Khánh (Nghệ An) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc liên quan đến clip đăng tải trên mạng nghi vấn con trai hành hung mẹ và chị gái trong ngày Mùng 3 Tết.

Sáng 21/2, thông tin từ Công an xã Nghĩa Khánh (Nghệ An) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc liên quan đến clip đăng tải trên mạng nghi vấn con trai hành hung mẹ trong ngày Mùng 3 Tết.

Theo đó, ngày 20/2, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục chửi bới, dùng vật giống gậy tấn công 2 phụ nữ, được cho là xảy ra tại xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An, lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Hình ảnh người đàn ông dùng vật giống gậy gỗ tấn công 2 người phụ nữ được cho là mẹ và chị gái của mình. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 19/2 (tức Mùng 3 Tết). Từ thông tin nội dung clip cho thấy một người đàn ông nhiều lần lớn tiếng chửi bới, dùng vật giống gậy đánh vào người 1 phụ nữ trẻ. Khi người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh đưa tay ra ngăn cản, người đàn ông vẫn tiếp tục có hành vi của mình.

Dù 2 nạn nhân cố gắng che chắn, van xin, người đàn ông vẫn không dừng lại. Ở phần cuối clip, người này còn cầm vật sắc nhọn đe dọa 2 người phụ nữ đồng thời đập phá thiết bị ghi hình.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực xảy ra ngay trong gia đình, đặc biệt trong dịp Tết. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo xác minh ban đầu, 2 phụ nữ trong đoạn clip là mẹ ruột và chị gái của người đàn ông. Người mẹ được xác định bị thương ở tay và phải đến cơ sở y tế điều trị.

Đại diện Công an xã Nghĩa Khánh cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ đến gia đình để xác minh.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng rà soát, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.