Lời khai của nghi phạm chém, tưới xăng đốt đối tác làm ăn

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Biển khai do mâu thuẫn trong hợp tác làm ăn chung, tức giận nên tưới xăng châm lửa đốt và dùng dao truy sát người đồng hương.

Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Biển (SN 1991, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào đêm 17/2 (mùng 1 Tết), trên địa bàn khu phố 1, phường Hố Nai (tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ một người đàn ông bị chém, châm lửa đốt giữa đường.

Hiện trường xảy ra vụ việc và chân dung nghi phạm Nguyễn Văn Biển.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng công an đã đến hiện trường điều tra, xử lý. Qua xác minh nhanh, công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hiền (SN 1989, ngụ TP Cần Thơ). Nghi phạm liên quan đến vụ việc là Nguyễn Văn Biển.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn và bị bắt giữ vào đêm 19/2 tại phòng trọ thuộc tổ 9A, khu phố Đồng Tâm (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Văn Biển khai do có mâu thuẫn tiền bạc trong chuyện chung vốn đầu tư xây dựng, tính công nợ nên chiều muộn 17/2, nghi phạm đã hẹn gặp anh Hiền để nói chuyện. Biển yêu cầu anh Hiền mang theo sổ sách ghi chép tiền vật liệu và tiền công.

Khi đến điểm hẹn là khu vực ngã ba thuộc khu phố 1, phường Hố Nai, trong khi hai người đang trao đổi, Biển bất ngờ lấy trên xe chai xăng, dùng quẹt đốt cháy và tạt vào người anh Hiền.

Bị đốt cháy, anh Hiền nhảy khỏi xe và bỏ chạy, Biển tiếp tục cầm con dao giấu trong người truy sát, chém trúng vùng đầu của nạn nhân.

Chưa dừng lại, khi nạn nhân té ngã, Biển tiếp tục dùng dao chém rồi nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.