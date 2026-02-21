Phát hiện người đàn ông tử vong trong quán cà phê ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại quán cà phê số 51 đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình nên trình báo cơ quan công an.
Lực lượng chức năng phong tỏa quán cà phê nơi có người tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa nghiêm ngặt khu vực quán cà phê và một phần tuyến đường Hoàng Hoa Thám để phục vụ công tác khám nghiệm, thu thập chứng cứ.
Đến gần 9h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được khẩn trương thực hiện.
Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
