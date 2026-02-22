Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác định nguyên nhân vụ tài xế 64 tuổi gây tai nạn liên hoàn

  • Chủ nhật, 22/2/2026 13:25 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Ngày 22/2, Công an TP Hải Phòng có thông tin về nguyên nhân vụ tài xế 64 tuổi điều khiển ôtô gây tai nạn liên hoàn trên đường Lê Hồng Phong, khiến nhiều người bị thương và 13 phương tiện hư hỏng.

Theo đó, khoảng 14h45 cùng ngày 21/2, ông Đ.X.H (SN 1962, trú phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) điều khiển ôtô Toyota Corolla Cross BKS: 15A-823.59 đi theo hướng cầu vượt Lê Hồng Phong về đường Trung Lực, thuộc địa bàn phường Hải An (TP Hải Phòng).

Khi đến ngã tư đường Lê Hồng Phong - Trung Lực, xe do ông Đ.X.H điều khiển va chạm, đâm vào 12 môtô đang dừng đèn đỏ phía trước cùng chiều.

tai xe 64 tuoi, gay tai nan, lien hoan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, cú đâm đã khiến 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 10 người khác bị thương nhẹ, ôtô gây tai nạn cùng toàn bộ 12 môtô bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT ngay lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Hải An tổ chức cấp cứu các nạn nhân, đồng thời bảo đảm trật tự giao thông và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Tài xế Đ.X.H sau đó cũng được đưa về trụ sở Công an phường Hải An để kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích và lấy lời khai. Kết quả kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy cho thấy ông H. không vi phạm.

Bước đầu xác định, nguyên nhân do lái xe Đ.X.H khi điều khiển ôtô đã đạp nhầm chân ga dẫn đến xe lao nhanh về phía trước gây tai nạn.

Hiện Phòng CSGT tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP và Công an phường Hải An giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Văn Minh/Công an nhân dân

