Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố tội trộm cắp tài sản hơn 30 tỷ đồng

  • Chủ nhật, 22/2/2026 13:34 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Gây ô nhiễm môi trường" tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn), Cơ quan CSĐT phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, giám đốc công ty này, về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo kết quả điều tra, hành vi phạm tội của bị can Phạm Văn Lộc diễn ra tinh vi và kéo dài từ năm 2024 đến tháng 8/2025.

Lợi dụng việc khối lượng lớn đất, đá sau nổ mìn từ các dự án trên địa bàn tỉnh đang tập kết tại bãi Liên Trì (thôn Liên Trì Tây) không có đơn vị quản lý chặt chẽ, Phạm Văn Lộc đã chỉ đạo nhân viên sử dụng máy xúc và xe tải ben lén lút vận chuyển hơn 250.000 m3 đá về công ty.

Cơ quan CSĐT thực hiện quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc về tội "Trộm cắp tài sản".

Số đá này sau đó được gia công thành đá thành phẩm và bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Để đối phó với cơ quan chức năng, Lộc còn cho lắp đặt hệ thống camera dọc Quốc lộ 24C, đoạn từ ngã tư Bình Long đến bãi Liên Trì nhằm theo dõi và cảnh giới lực lượng chức năng, cho thấy sự tính toán và tổ chức bài bản.

"Việc khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc về tội "Trộm cắp tài sản" là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước và trục lợi từ những kẽ hở trong quản lý tài nguyên", Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trung Thành/Công an nhân dân

