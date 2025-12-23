Tạm giữ đối tượng 'phê' ma túy, điều khiển ôtô gây tai nạn

Ngày 23/12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật ôtô ở Ngã tư Sở về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Khoảng 12h ngày 17/12, Doãn Việt Cường (SN 1982, trú tại: Khương Đình, Hà Nội) điều khiển ôtô theo hướng đường Láng đi đường Trường Chinh. Khi đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng, phường Đống Đa, thì va chạm giao thông với 2 ôtô khác khiến xe của Cường bị lật. Khi xảy ra va chạm, đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo.

Đối tượng Doãn Việt Cường làm việc với lực lương Công an.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Đống Đa đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc. Qua test nhanh, Cường dương tính với ma túy.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận trưa 17/1 có sử dụng ma túy. Theo hồ sơ, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa mới đi cai nghiện bắt buộc về đầu tháng 7/2025.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy". Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.