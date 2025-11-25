Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hãng bay Việt 'đua' nhận tàu bay trước Tết

  • Thứ ba, 25/11/2025 16:14 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Cả Sun PhuQuoc Airways và Vietjet Air đều tiếp tục bổ sung đội tàu bay trước giai đoạn cao điểm cuối năm.

Sun PhuQuoc Airways vừa nhận tàu bay thứ 4, hướng đến đội bay gồm 8 chiếc vào cuối năm 2025. Ảnh: SPA.

Sun PhuQuoc Airways - hãng bay do Sun Group đầu tư - vừa nhận thêm chiếc máy bay Airbus 321 NX, nâng tổng số tàu bay trong đội của hãng lên 4 chiếc.

Trước đó, Sun PhuQuoc Airways chính thức gia nhập bầu trời Việt Nam với 3 chuyến bay hạ cánh Phú Quốc sáng 1/11.

Từ nay đến hết năm 2025, Sun PhuQuoc Airways sẽ khai thác 3 đường bay nội địa: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM và Hà Nội - TP.HCM. Hãng cũng đặt mục tiêu sở hữu đội bay với 8 tàu bay.

Hãng bay của Sun Group có kế hoạch mở rộng mạng bay, tăng tần suất từ đầu năm 2026. Đặc biệt, cụm đường bay kết nối các "thiên đường" du lịch Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc sẽ được đưa vào khai thác thường lệ vào tháng 3/2026.

Trong khi đó, hãng hàng không của nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo - Vietjet Air - cũng đã tiếp nhận thêm chiếc máy bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD đặt mua từ nhà sản xuất máy bay của Mỹ.

Chiếc tàu bay mới hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) và là chiếc đầu tiên trong số 50 máy bay Boeing sẽ được bàn giao cho Vietjet Thailand từ nay đến năm 2028, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao và mở rộng mạng bay tại các điểm đến chủ chốt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khoản đầu tư vào đội bay Boeing được định hướng nhằm tăng cường hoạt động của Vietjet Thailand. Hãng sẽ khai thác dòng máy bay Boeing 737-8 trên chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Bangkok - Chiang Mai, sau đó vận hành chuyến bay quốc tế đầu tiên trên đường bay Bangkok - Cam Ranh vào tháng 12.

Tại Việt Nam, Vietjet sẽ tiếp tục khai thác đội bay Airbus. Tận dụng kinh nghiệm vận hành các dòng máy bay thế hệ mới và mạng lưới đối tác toàn cầu, hãng đang mở rộng sự hiện diện quốc tế thông qua các trung tâm hàng không lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời từng bước vươn tới thị trường châu Âu và châu Mỹ.

Vietravel buông tay 'con đẻ'

Vietravel quyết định rút lui hoàn toàn khỏi Vietravel Airlines, hãng hàng không do chính công ty thành lập.

6 giờ trước

Nhà sản xuất máy bay 'made in China' nắm 49% vốn Lao Airlines

Thương vụ góp vốn với Lao Airlines được xem là bước đi mới của Comac nhằm đưa các dòng máy bay "made in China" thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đông Nam Á.

2 giờ trước

Đề xuất đầu tư 2.661 tỷ đồng nâng cấp sân bay Cần Thơ

Bộ Xây dựng đề xuất khoảng 2.661 tỷ đồng cải tạo Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

18:37 21/11/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

máy bay hãng bay tàu bay Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo Boeing Airbus Sun PhuQuoc Airways Vietjet hàng không

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý