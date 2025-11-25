Hãng bay Việt 'đua' nhận tàu bay trước Tết

Cả Sun PhuQuoc Airways và Vietjet Air đều tiếp tục bổ sung đội tàu bay trước giai đoạn cao điểm cuối năm.

Sun PhuQuoc Airways vừa nhận tàu bay thứ 4, hướng đến đội bay gồm 8 chiếc vào cuối năm 2025. Ảnh: SPA.

Sun PhuQuoc Airways - hãng bay do Sun Group đầu tư - vừa nhận thêm chiếc máy bay Airbus 321 NX, nâng tổng số tàu bay trong đội của hãng lên 4 chiếc.

Trước đó, Sun PhuQuoc Airways chính thức gia nhập bầu trời Việt Nam với 3 chuyến bay hạ cánh Phú Quốc sáng 1/11.

Từ nay đến hết năm 2025, Sun PhuQuoc Airways sẽ khai thác 3 đường bay nội địa: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM và Hà Nội - TP.HCM. Hãng cũng đặt mục tiêu sở hữu đội bay với 8 tàu bay.

Hãng bay của Sun Group có kế hoạch mở rộng mạng bay, tăng tần suất từ đầu năm 2026. Đặc biệt, cụm đường bay kết nối các "thiên đường" du lịch Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc sẽ được đưa vào khai thác thường lệ vào tháng 3/2026.

Trong khi đó, hãng hàng không của nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo - Vietjet Air - cũng đã tiếp nhận thêm chiếc máy bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD đặt mua từ nhà sản xuất máy bay của Mỹ.

Chiếc tàu bay mới hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) và là chiếc đầu tiên trong số 50 máy bay Boeing sẽ được bàn giao cho Vietjet Thailand từ nay đến năm 2028, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao và mở rộng mạng bay tại các điểm đến chủ chốt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khoản đầu tư vào đội bay Boeing được định hướng nhằm tăng cường hoạt động của Vietjet Thailand. Hãng sẽ khai thác dòng máy bay Boeing 737-8 trên chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Bangkok - Chiang Mai, sau đó vận hành chuyến bay quốc tế đầu tiên trên đường bay Bangkok - Cam Ranh vào tháng 12.

Tại Việt Nam, Vietjet sẽ tiếp tục khai thác đội bay Airbus. Tận dụng kinh nghiệm vận hành các dòng máy bay thế hệ mới và mạng lưới đối tác toàn cầu, hãng đang mở rộng sự hiện diện quốc tế thông qua các trung tâm hàng không lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời từng bước vươn tới thị trường châu Âu và châu Mỹ.