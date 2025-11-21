Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề xuất đầu tư 2.661 tỷ đồng nâng cấp sân bay Cần Thơ

  • Thứ sáu, 21/11/2025 18:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Xây dựng đề xuất khoảng 2.661 tỷ đồng cải tạo Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

Bộ Xây dựng mới đây có công văn gửi UBND TP Cần Thơ trả lời về kiến nghị đề xuất sớm đầu tư, nâng cấp các hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Theo Bộ Xây dựng, hệ thống hạ tầng chính của Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ hiện nay gồm 1 đường cất hạ cánh (kích thước 3.000 m x 45 m), 10 vị trí đỗ máy bay đáp ứng khả năng khai thác các loại máy bay như B747, B777, A320, A321 và tương đương; 1 nhà ga hành khách đáp ứng công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.

Về khai thác, sản lượng hành khách thông qua sân bay Cần Thơ giai đoạn 2019-2023 đạt trung bình khoảng 1-1,4 triệu khách/năm; năm 2024 đạt 1,035 triệu hành khách, 9 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 0,8 triệu hành khách.

Như vậy, hạ tầng hiện nay của Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không của địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

nang can san bay, san bay can tho, hang khong can tho anh 1

Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư 2.661 tỷ đồng để nâng cấp sân bay Cần Thơ.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch cấp 4E; thời kỳ 2021-2030 có công suất 7 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt 12 triệu hành khách/năm.

Triển khai quy hoạch, Bộ Xây dựng đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và giao Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan lập quy hoạch.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam trong quá trình lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực, làm cơ sở đầu tư.

Về đầu tư phát triển sân bay Cần Thơ, Bộ Xây dựng cho biết đã đề xuất nhu cầu khoảng 2.661 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 để cải tạo đường băng hiện hữu, xây dựng đường lăn song song, hệ thống đường lăn nối đồng bộ nhằm nâng cao năng lực khai thác sân bay Cần Thơ.

Trên cơ sở nguồn vốn được Quốc hội, Chính phủ phân bổ, Bộ Xây dựng sẽ quyết định danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với nguồn vốn và tiêu chí được cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với các hạ tầng thiết yếu còn lại, Bộ Xây dựng cho biết doanh nghiệp cảng hàng không (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) có trách nhiệm đầu tư.

Đối với các công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không tại cảng hàng không, Bộ Xây dựng cho biết theo dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam đang được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, doanh nghiệp cảng hàng không sẽ tổ chức thực hiện đầu tư các công trình này.

"Đề nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp Cảng hàng không Cần Thơ để nghiên cứu nhu cầu và phương án đầu tư các công trình còn lại, công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không cho phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, văn bản của Bộ Xây dựng nêu.

Châu Anh/VTC News

  Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

