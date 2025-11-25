Vietravel buông tay 'con đẻ'

Vietravel quyết định rút lui hoàn toàn khỏi Vietravel Airlines, hãng hàng không do chính công ty thành lập.

Tập đoàn T&T của bầu Hiển đã nắm quyền kiểm soát Vietravel Airlines. Ảnh: VTR.

CTCP Du lịch Vietravel (UPCoM: VTR) vừa ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) trước ngày 31/12.

Vietravel Airlines hiện có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng (tương đương 130 triệu cổ phần phổ thông). Du lịch Vietravel đang sở hữu 18,4 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 14,1%.

Giá trị giao dịch được xác định ở mức nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Vietravel dựa trên báo cáo tài chính quý III. Tính đến cuối quý III, công ty sở hữu tổng tài sản hơn 3.130 tỷ đồng .

Chia sẻ về thương vụ, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Vietravel, cho biết sau 30 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới trở thành một tập đoàn du lịch - dịch vụ đa lĩnh vực.

"Việc thoái vốn tại Vietravel Airlines là bước đi chiến lược trong quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư, giúp chúng tôi tập trung hơn vào năng lực cốt lõi và phát huy sức mạnh toàn hệ sinh thái Vietravel Group", ông Kỳ nói.

Lãnh đạo Vietravel đồng thời khẳng định việc thoái vốn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tour du lịch và dịch vụ hàng không mà công ty đang cung cấp cho khách hàng. Các chương trình tour trọn gói bay, nghỉ dưỡng, trải nghiệm vẫn được duy trì thông qua hợp tác linh hoạt với nhiều đối tác hàng không lớn trong nước và quốc tế.

Công ty cũng nhấn mạnh rằng quá trình chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý, công bố thông tin công khai trên Cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sau khi VTR rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines sẽ còn lại các nhà đầu tư gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.

Từ cuối năm 2024, VTR đã bắt đầu chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn T&T, qua đó trao lại quyền kiểm soát. Tại Đại hội đồng cổ đông 2025, đại diện T&T nắm vai trò chủ tọa, và ông Đỗ Vinh Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Vietravel Airlines.

Hiện, chưa rõ ai nhận chuyển nhượng cổ phần lần này. Tuy nhiên trước đó vào tháng 10, Bloomberg đưa tin AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực trở lại thị trường hàng không Việt Nam sau nhiều lần trì hoãn kế hoạch trước đây.

Phát biểu bên lề Hội nghị Forbes Global CEO tại Jakarta, ông Tony Fernandes, Giám đốc điều hành của Capital A Bhd (trụ sở tại Malaysia) - công ty mẹ của AirAsia, cho biết các cuộc trao đổi "đang tiến triển rất tốt" với một đối tác duy nhất, đồng thời tiết lộ hai bên đã gần hoàn tất các điều khoản để ký biên bản ghi nhớ.

Trong suốt 2 thập kỷ qua, AirAsia đã 4 lần "lỡ hẹn" với thị trường Việt Nam dù nỗ lực tìm kiếm các thỏa thuận với Pacific Airlines, Vinashin, Vietjet và Hải Âu.

Hồi tháng 8, đại diện Tập đoàn T&T và Capital A cũng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị. Tại cuộc gặp, hai doanh nghiệp đề xuất tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay tại địa phương này.

Vietravel Airlines cũng đang có kế hoạch chuyển trụ sở chính ra Hà Nội, đánh dấu bước đi chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc và phát triển của hãng. Theo đó, vị trí mới đặt tại số 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Việc di dời được lên kế hoạch từ ngày 28/12/2025 đến 4/1/2026.

Theo đại diện Vietravel Airlines, việc chuyển trụ sở nhằm tối ưu mô hình vận hành, củng cố nền tảng kỹ thuật và nhân sự, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc phát triển tiếp theo. Hãng nhấn mạnh sự đồng hành của toàn thể cán bộ, nhân viên là yếu tố quan trọng để hoàn thành quá trình này.