Bloomberg: AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines

AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực trở lại thị trường hàng không Việt Nam sau nhiều lần trì hoãn kế hoạch trước đây.

Vietravel Airlines đang có những bước tiến đáng kể sau khi được Tập đoàn T&T của bầu Hiển "chống lưng". Ảnh: Vietravel Airlines.

Tony Fernandes, Giám đốc điều hành của Capital A Bhd (trụ sở tại Malaysia) - công ty mẹ của hãng hàng không giá rẻ AirAsia cho biết đang trong giai đoạn đầu đàm phán nhằm mua lại một phần cổ phần của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel), theo nguồn tin của Bloomberg.

Thương vụ này nằm trong chiến lược mở rộng sự hiện diện của AirAsia tại Việt Nam - một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất khu vực.

Các cuộc thảo luận hiện tập trung vào khả năng AirAsia sẽ mua một tỷ lệ nhỏ cổ phần tại Vietravel, trong bối cảnh Việt Nam quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong hãng hàng không không vượt quá 34%.

Nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và có thể thay đổi.

Đại diện AirAsia từ chối bình luận. Trong khi đó, Vietravel Airlines ra thông cáo cho biết công ty đang tích cực làm việc với các nhà sản xuất máy bay và hãng hàng không quốc tế nhằm mở rộng đội bay và mạng lưới đường bay, nhưng không đề cập đến bất kỳ giao dịch cụ thể nào. Doanh nghiệp cho biết sẽ công bố kết quả đàm phán khi có thông tin chính thức.

Phát biểu bên lề Hội nghị Forbes Global CEO tại Jakarta, ông Fernandes cho biết các cuộc trao đổi "đang tiến triển rất tốt" với một đối tác duy nhất, đồng thời tiết lộ hai bên đã gần hoàn tất các điều khoản để ký biên bản ghi nhớ.

Bloomberg đánh giá Việt Nam hiện là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, với lượng hành khách phục hồi mạnh sau đại dịch nhờ tầng lớp trung lưu mở rộng, nhu cầu đi lại nội địa tăng và lượng khách quốc tế từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ tăng đáng kể.

Tuy nhiên, thị trường cũng ngày càng cạnh tranh. Tuần này, hãng hàng không mới Sun PhuQuoc Airways tuyên bố kế hoạch mua 100 máy bay Airbus và Boeing trong 5 năm tới để thâm nhập thị trường nội địa vốn đang "chật chội".

Hiện Vietnam Airlines và Vietjet vẫn chiếm thị phần lớn, trong khi Bamboo Airways cũng đang tìm cách mở rộng kinh doanh.

Tháng trước, ông Fernandes cho biết AirAsia vẫn đang đàm phán với một đối tác địa phương tại Việt Nam nhưng chưa đạt thỏa thuận.

"Không có gì bí mật khi tôi đã muốn hoạt động tại Việt Nam từ lâu. Là một hãng hàng không ASEAN, việc có mặt ở một trong những quốc gia hứa hẹn nhất khu vực là điều hiển nhiên", ông nói bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 2025 hồi tháng 9.

Cổ phiếu của Capital A tăng tới 6,8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, lên mức cao nhất kể từ ngày 7/2.

Trong suốt 2 thập kỷ qua, AirAsia đã 4 lần "lỡ hẹn" với thị trường Việt Nam dù nỗ lực tìm kiếm các thỏa thuận với Pacific Airlines, Vinashin, Vietjet và Hải Âu.

Cú bắt tay của AirAsia và Vietravel Airlines không khó đoán bởi hồi tháng 8, đại diện Tập đoàn T&T và Capital A đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị. Tại cuộc gặp, hai doanh nghiệp đề xuất tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay tại địa phương này.