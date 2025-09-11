AirAsia muốn mua máy bay do Trung Quốc sản xuất

AirAsia xác nhận đàm phán mua máy bay C919, có thể trở thành hãng nước ngoài đầu tiên đặt hàng mẫu máy bay này của Comac (Trung Quốc).

C919 là dòng máy bay thân hẹp của Tập đoàn Comac (Trung Quốc) mang theo tham vọng cạnh tranh với Boeing 737 và Airbus A320. Ảnh: Reuters.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Vành đai và Con đường ở Hong Kong (Trung Quốc), CEO Tony Fernandes cho biết AirAsia đang đàm phán để mua máy bay chở khách C919. Nếu thành công, đây sẽ là đơn hàng quốc tế đầu tiên của dòng máy bay do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) sản xuất, theo SCMP.

Ông Fernandes cho biết AirAsia là hãng hàng không nước ngoài đầu tiên làm việc trực tiếp với Comac về C919, mẫu máy bay một lối đi có sức chứa tối đa 192 hành khách và tầm bay 5.555 km. Ông không tiết lộ số lượng và giá trị đơn hàng.

C919 được thiết kế để cạnh tranh với Boeing 737 và Airbus A320. Từ khi chính thức khai thác thương mại vào tháng 5/2023, loại máy bay này đã phục vụ hơn 1,5 triệu lượt khách. Hiện ba hãng hàng không quốc doanh Trung Quốc bao gồm Air China, China Eastern và China Southern đang khai thác 18 chiếc C919 và đặt thêm hàng trăm đơn hàng. Dù vậy, dòng máy bay này chưa có hợp đồng nào từ nước ngoài.

Theo cơ quan hàng không Trung Quốc, mỗi tuần có hơn 2.500 chuyến bay giữa nước này và các quốc gia ASEAN, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu đi lại tăng cùng tình trạng tồn đọng đơn hàng của Airbus và Boeing được xem là động lực để các hãng trong khu vực, gồm AirAsia và Air Borneo, cân nhắc sử dụng C919.

Comac dự kiến đưa C919 vào khai thác trên các tuyến bay Đông Nam Á từ năm 2026. Ông Fernandes nhận định ASEAN ngày càng giống Liên minh châu Âu nhờ các hiệp định thương mại tự do và quy định chung, tạo thuận lợi cho ngành hàng không giá rẻ.

Tại cùng sự kiện, đại diện Hành lang Kinh tế phía Đông Thái Lan xác nhận Trung Quốc cũng tiếp cận Thái Lan để giới thiệu C919, nhưng mới dừng ở giai đoạn trao đổi ban đầu.