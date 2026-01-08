Nền kinh tế Thủ đô dự kiến tăng 11% năm nay, TP.HCM tăng trên 10%

Đây là thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Trong năm 2025, tăng trưởng GRDP Hà Nội đạt 8,16%. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo một số địa phương tiêu biểu đã trình bày mục tiêu kinh tế quan trọng kỳ vọng đạt được trong năm nay.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết năm nay, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11%. Để làm được điều này, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn như vấn đề ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…

Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị thực chất, hiệu quả.

Thủ đô cũng sẽ đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự là một động lực tăng trưởng phát triển chính.

Về phía TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026. Để đạt được con số này, "đầu tàu kinh tế" cả nước sẽ khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị, triển khai quyết liệt các cơ chế đặc thù, tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Cơ cấu lại nền kinh tế để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Thành phố cũng quyết tâm đột phá hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể TP.HCM mới, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp, siêu kết nối, tập trung xử lý hiệu quả các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

Đại diện cho địa phương có kết quả tăng trưởng năm 2025 đứng thứ nhất vùng trung du miền núi phía Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết tỉnh phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 11% trong năm 2026.

Phú Thọ cũng sẽ quyết liệt triển khai thực hiện để đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu theo kịch bản tăng trưởng 2 con số. Trong năm 2026, tỉnh sẽ thành lập 2 khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia của tỉnh; hoàn thành quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Lô và kết nối trục đại lộ sông Hồng với Hà Nội.

Đại diện cho địa phương dẫn đầu 6 tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về tăng trưởng năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang báo cáo tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10% năm nay.

Để làm được điều này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai phê duyệt và thực hiện hiệu quả điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Kịp thời khắc phục các bất cập phát sinh, tăng cường hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ đặc biệt các dự án có quy mô lớn, có tính lan tỏa…