Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

INFOGRAPHIC

Hình hài nền kinh tế Việt Nam năm 2030

  • Thứ tư, 22/10/2025 09:00 (GMT+7)
  • 09:00 22/10/2025

Theo dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV, đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam sẽ đạt trên 30%, tỷ lệ đô thị hóa trên 50%.

tang truong kinh te, kinh te viet nam anh 1

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10%

Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội cơ bản nhất trí với mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trở lên cùng các nhóm giải pháp chủ yếu mà Chính phủ đề ra.

17:18 15/10/2025

Ông Trương Gia Bình: Lao động chăm chỉ để GDP tăng trưởng 30%

Tại hội nghị với Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn FPT chia sẻ sẽ cùng cộng đồng doanh nhân lao động chăm chỉ để đạt mục tiêu tăng trưởng không chỉ là 10%, mà là 20%, 25%, thậm chí 30%.

21:25 9/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Vingroup lai co ky luc moi hinh anh

Vingroup lại có kỷ lục mới

2 giờ trước 16:44 24/10/2025

0

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rung lắc trong phiên 24/10 khi lực bán áp đảo. Trong đó, các cổ phiếu trụ như VIC, FPT và VNM vẫn nỗ lực giữ nhịp.

An Viết - Phan Nhật

tăng trưởng kinh tế kinh tế việt nam nền kinh tế việt nam gdp 2030 đại hội đảng tăng trưởng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý