Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10%

Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội cơ bản nhất trí với mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trở lên cùng các nhóm giải pháp chủ yếu mà Chính phủ đề ra.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam đạt 10% trở lên. Ảnh: Nam Khánh.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, sáng 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban nhận định năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả toàn diện, nổi bật, trong đó thể hiện sự nỗ lực bứt phá trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính cũng chỉ ra những khó khăn và thách thức cần quan tâm đánh giá kỹ hơn. Theo đó, động lực tăng trưởng chưa mạnh, mục tiêu tăng trưởng đang chịu sức ép do các động lực chính (xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư) chưa thực sự tạo xung lực đủ mạnh, trong khi xuất khẩu vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI...

Ngoài ra, chất lượng tăng trưởng còn hạn chế. Nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào gia công, nhập khẩu nguyên liệu và công nghệ. Tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt 36,6%. Năng suất lao động thấp; cải thiện chậm, bình quân giai đoạn 2021-2025 chỉ đạt 5,24%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6,5%.

Cùng với đó, ổn định vĩ mô tiềm ẩn rủi ro khi giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao tác động đến đời sống người dân. Tín dụng bất động sản tăng nhanh (gần 17% đến cuối tháng 7), trong khi vốn cho sản xuất kinh doanh còn khó khăn. Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật chưa theo kịp yêu cầu phát triển, còn 55 văn bản quy định chi tiết chưa ban hành, một số quy định còn chồng chéo...

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho biết năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kế hoạch 5 năm 2026-2030. Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với mục tiêu Chính phủ đề ra cho năm 2026, trong đó phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 10% trở lên cùng các nhóm giải pháp chủ yếu.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về mức độ phù hợp và tính khả thi của các mục tiêu tăng trưởng cho năm 2026, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiên định ổn định vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, phát huy vai trò chủ đạo của tài khóa, và mở rộng các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, năng lượng xanh.

Một số ý kiến thảo luận các giải pháp để ổn định và minh bạch hóa các thị trường tài chính (vàng, bất động sản), cải thiện môi trường kinh doanh, đột phá thể chế ngay trong năm 2026 để tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công và huy động vốn xã hội...