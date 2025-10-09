Cách nào để người dân TP.HCM đạt thu nhập 15.000 USD năm 2030?

TP.HCM đang hướng đến GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 14.000-15.000 USD, con số này cao gấp rưỡi mục tiêu Chính phủ đặt ra cho cả nước.

Mục tiêu này được nêu rõ trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000- 15.000 USD .

Có thể nói, đà tăng trưởng hai con số đối với một "siêu đô thị" vốn đã có quy mô kinh tế lớn như TP.HCM là thách thức không hề nhỏ.

Đổi mới mô hình tăng trưởng

Trên thực tế, sau bước ngoặt hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM nay trải rộng trên tổng diện tích 6.773 km2, với quy mô dân số hơn 13,6 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước.

Đáng chú ý, "siêu đô thị" này ước tính tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm nay đạt 3,03 triệu tỷ đồng (tương đương 123 tỷ USD ), tức đóng góp 23,5% GDP cả nước. Nếu hoàn thành mức này, quy mô kinh tế TP.HCM mới sẽ tăng hơn 11% so với kết quả đạt được năm 2024 của 3 địa phương trước sáp nhập.

Theo tính toán, thu nhập bình quân đầu người năm nay vào khoảng 220 triệu đồng ( 8.944 USD ), gấp 1,7 lần cả nước. Nếu không tính dầu khí, GRDP vẫn đạt bình quân 187,4 triệu đồng/người, gấp 1,64 lần toàn quốc.

Tận dụng mọi thời cơ, tranh thủ mọi nguồn lực để bứt phá vươn lên, xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, dịch vụ, giáo dục và y tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định việc hợp nhất là sự cấu hình lại toàn diện không gian phát triển, nơi 3 cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới là "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Từ đây, TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.

Dù vậy, thành phố vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; chênh lệch giàu nghèo còn lớn; vấn đề ô nhiễm môi trường còn nhiều thách thức; thách thức từ cạnh tranh thu hút đầu tư, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa - xã hội...

TP.HCM đặt mục tiêu đến 2030 vào top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, top 100 thành phố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, người dân thuộc nhóm thu nhập cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác lập nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong đó, TP.HCM sẽ tập trung triển khai đề án chuyển đổi, chuyển dịch các khu công nghiệp, khu chế xuất và tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực, đồng thời nghiên cứu phát triển các ngành có nhiều tiềm năng như trí tuệ nhân tạo (AI), robot, không gian vũ trụ, hydrogen xanh, công nghệ gen, sinh học..., thân thiện với môi trường.

Cùng với việc thu hút các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, chip, thành phố cũng sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) đối với các sản phẩm công nghệ mới.

Đặc biệt, một trong những trọng tâm là phát triển các khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển các trung tâm logistics, các cụm cảng trung chuyển quốc tế, sân bay hàng hóa, cũng như phát triển các tổ hợp giao thương tích hợp quy mô lớn kết nối các khu thương mại tự do, nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistics, dịch vụ kho bãi.

TP.HCM muốn đổi mới mô hình tăng trưởng với động lực chính đến từ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng với lực đẩy từ trung tâm tài chính quốc tế để thu hút đầu tư. Ảnh: Quỳnh Danh.

Song song đó, TP.HCM đang khẩn trương xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam tại thành phố để thu hút đầu tư, phát triển thị trường tài chính hiện đại, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này, một trong ba mũi nhọn trọng điểm, đột phá được TP.HCM xác định là chính sách và thể chế. Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn đọng nhiều năm đối với các dự án, công trình, đất đai trên tinh thần công khai, minh bạch để nhanh chóng khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong thành phố với quyền tự chủ cao trong quy hoạch, điều hành đô thị thông minh và tỷ lệ phân bổ ngân sách phù hợp Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Bên cạnh đó, TP.HCM dự kiến đề xuất điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 nhằm đẩy mạnh thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về thúc đẩy phát triển thành phố.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ thí điểm mô hình đô thị tự chủ với quyền tự chủ cao trong quy hoạch, điều hành đô thị thông minh và tỷ lệ phân bổ ngân sách phù hợp, bảo đảm đủ nguồn lực để triển khai các mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn sắp tới.

Đột phá thứ hai là phát triển hạ tầng, trong đó thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường đối ngoại kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng, gồm các đường vành đai, cao tốc, quốc lộ, đường trục chính đô thị, đường ven biển, ven sông, các nút giao thông, cầu lớn.

Hệ thống đường sắt đô thị cũng sẽ tiếp tục được phát triển, gồm 10 tuyến theo Nghị quyết số 188/2025/QH15, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ, bên cạnh các tuyến đường sắt chở hàng kết hợp hành khách.

TP.HCM đồng thời chú trọng phát triển hệ thống cảng biển Cái Mép Hạ, Cái Mép Hạ hạ lưu; cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gắn với hệ thống logistics; cảng biển hành khách quốc tế Vũng Tàu, cảng biển hành khách quốc tế trên sông Sài Gòn; cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đường thủy theo quy hoạch; nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo...

Trong 5 năm tới, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối tại TP.HCM sẽ phát triển vượt bậc với hàng loạt công trình trọng điểm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Với nhóm chương trình trọng điểm, đột phá thứ ba, TP.HCM nỗ lực giải bài toán phát triển nguồn nhân lực, bằng cách thúc đẩy đổi mới toàn diện và thực chất hệ thống giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát triển và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đẩy mạnh phương thức giáo dục tích hợp (STEAM), phổ cập năng lực tiếng Anh.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đào tạo, thu hút, đãi ngộ và giữ chân nhân tài trong các lĩnh vực then chốt; xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - khởi nghiệp đạt chuẩn quốc tế; phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với chuyển đổi số và thị trường lao động; hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngành, nghề đào tạo trình độ tương đương khu vực và thế giới...

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.