550 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với sự tham dự của 550 đại biểu.

Chiều 8/10, chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Dương Anh Đức (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, người phát ngôn của đại hội) cho biết đây là một sự kiện chính trị rất quan trọng với Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Đại hội sẽ tập trung đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong giai đoạn 2025-2030 nhằm tối ưu hóa nguồn lực và cụ thể hóa các động lực tăng trưởng, với quyết tâm xây dựng TP.HCM thành đô thị đa trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo .

"Thành phố sẽ phát triển thông minh, hiện đại, năng động, tăng trưởng xanh, bền vững, đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, chia sẻ tại họp báo chiều 8/10. Ảnh: Lan Anh.

Theo người phát ngôn của đại hội, 550 đại biểu được triệu tập lần này, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ đại biểu.

Toàn bộ đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM.

Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.

Trong bối cảnh lịch sử hiện nay, đại hội lấy chủ đề chính là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế; tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chia sẻ thêm về công tác chuyển đổi số tại đại hội, ông Phạm Hồng Sơn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết đại hội sẽ tiếp tục áp dụng công nghệ để hiện đại hóa các quy trình, từ điểm danh đại biểu, cho đến triển khai ứng dụng chung.

Ông Phạm Hồng Sơn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, nói về ứng dụng công nghệ tại đại hội. Ảnh: Lan Anh.

Trong đó, thông qua ứng dụng, các đại biểu có thể tiếp cận toàn bộ tài liệu đại hội (trừ các tài liệu mật theo quy định của Nhà nước), thay cho hình thức tài liệu giấy tốn kém trước đây. Ứng dụng đã được triển khai đến tất cả đại biểu để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến góp ý cho các phiên thảo luận .

Các ý kiến góp ý của đại biểu, sau khi thảo luận tại các tổ, cũng sẽ được tổng hợp trên ứng dụng này theo từng nhóm vấn đề , giúp Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình trước đại hội một cách nhanh chóng .

"Đến thời điểm này, 95% nội dung trên ứng dụng đã hoàn thiện và được triển khai, các nội dung còn lại đang tiếp tục được cập nhật", ông Sơn nói, đồng thời cho biết các đại biểu phản hồi tích cực với ứng dụng công nghệ này và cảm nhận rõ sự chuyển đổi mạnh mẽ, quyết liệt của thành phố.

Theo ông Sơn, ứng dụng này vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng sau khi đại hội kết thúc. Các cơ quan tổ chức sẽ lắng nghe, điều chỉnh nếu có thiếu sót để phục vụ tốt nhất cho đại hội và các hoạt động sau này của Đảng bộ TP.HCM.

Bên cạnh các hoạt động chính, đại hội cũng triển khai 3 không gian triển lãm, trong đó có một không gian giới thiệu những sản phẩm công nghệ nổi bật của TP.HCM, do Trung tâm Chuyển đổi số và Sở Khoa học Công nghệ tổ chức.