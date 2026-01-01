Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô tông loạt xe máy trên đường Võ Thị Sáu, một người bị thương

  • Thứ năm, 1/1/2026 17:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 1/1, ôtô con lưu thông theo hướng Võ Thị Sáu đi Thanh Nhàn (Hà Nội), đâm vào xe máy do một người đàn ông điều khiển và 6 xe máy dựng trên vỉa hè.

Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng hơn 15h, ôtô BKS Hà Nội do người phụ nữ điều khiển khi đi đến trước số 88 Võ Thị Sáu, thì va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển đang sang đường.

Oto tong, loat xe may anh 1

Hiện trường vụ việc.

Cú đâm mạnh khiến xe máy bị húc văng lên vỉa hè. Xe sau đó lao lên vỉa hè và va chạm với 6 xe máy khác đang dựng ở đó.

Tại hiện trường, ôtô hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bung, lốp sau nổ. Nhiều xe máy bị hư hỏng.

Oto tong, loat xe may anh 2

Người đàn ông đi xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an phường sở tại có mặt phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc được làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

