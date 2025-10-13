Chính phủ đặt mục tiêu đưa nền kinh tế vào top 3 ASEAN

Đây là định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030, được nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VGP.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, báo cáo cho biết Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả năm sau cao hơn năm trước, đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu.

Nổi bật là quy mô GDP đã tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên trên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng trên 5.000 USD , bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng , gấp 1,36 lần giai đoạn 2016-2020 và vượt mục tiêu đề ra ( 8,3 triệu tỷ đồng , tăng trên 15,6%). Quy mô thương mại tăng cao qua từng năm, đạt kỷ lục khoảng 850 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới; cán cân thương mại duy trì xuất siêu lớn.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17,3 triệu tỷ, bằng 33% GDP, đạt mục tiêu đề ra (32-34%); đã khắc phục tình trạng dàn trải trong đầu tư công; chất lượng thu hút FDI tiếp tục được cải thiện.

Đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành 3.200 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu là 3.000 km) và 1.700 km đường ven biển (đạt mục tiêu đề ra); cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án trọng điểm hạ tầng, công nghệ thông tin và năng lượng.

Nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, 5 tổ chức tín dụng yếu kém và 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả nhiều nhiệm kỳ đã được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương giải quyết tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành, kinh doanh, tiếp tục đầu tư 1.154 dự án, cơ sở nhà đất với tổng giá trị khoảng 675.000 tỷ đồng . Đồng thời, đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP.

Đưa Việt Nam thành nền kinh tế lớn thứ 3 ASEAN

Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới (2025-2030), Đảng ủy Chính phủ xác định phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong ASEAN. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 -2030 đạt tốc độ cao; đảm bảo các cân đối lớn.

Từ phương hướng, mục tiêu tổng quát, Đảng bộ Chính phủ đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu.

Về kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD .

Nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, Đảng bộ Chính phủ chỉ đạo tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM; đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, cao tốc, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; cảng hàng không, không gian biển...

Đảng bộ Chính phủ chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược. Xây dựng "đổi mới sáng tạo" thành phong trào. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP.

Thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Phát triển mạnh thị trường trong nước; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định FTA mới.

Phát triển kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; thu hút có chọn lọc các dự án FDI gắn với chuyển giao công nghệ. Chỉ đạo tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

Xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương tiềm năng.