Ông Trương Gia Bình: Lao động chăm chỉ để GDP tăng trưởng 30%

Tại hội nghị với Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn FPT chia sẻ sẽ cùng cộng đồng doanh nhân lao động chăm chỉ để đạt mục tiêu tăng trưởng không chỉ là 10%, mà là 20%, 25%, thậm chí 30%.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình chia sẻ tại hội nghị chiều 9/10. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Chia sẻ tại Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì chiều 9/10, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT đã có chia sẻ về "6 lời xin", lời cảm ơn và cũng là lời hứa của cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

Lao động chăm chỉ để GDP tăng 30%

Đầu tiên, ông Trương Gia Bình gửi lời cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ đã "vì chúng tôi mà vất vả", Chủ tịch FPT bắt đầu nói và bày tỏ sự biết ơn khi những người làm trong Đảng, trong Chính phủ đã không kể ngày đêm giải quyết những việc hệ trọng của đất nước.

"Hình ảnh Thủ tướng lội nước cùng dân đã cho thấy sự tận tụy, hết lòng vì nhân dân", ông nói.

Thứ hai, ông cảm ơn vì đã tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi. Theo ông Bình, những doanh nhân có mặt ngày hôm nay là những người may mắn được sống và làm việc trong thời kỳ đổi mới. Chính nhờ sự nghiệp đổi mới mà doanh nhân, doanh nghiệp mới có cơ hội phát triển như ngày hôm nay.

Thứ ba, ông cảm ơn Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã ghi nhận vai trò của doanh nhân và tạo điều kiện cho doanh nhân phát triển trong tương lai.

Thứ tư, Chủ tịch FPT hứa sẽ lao động chăm chỉ hơn nữa. Theo ông, để đất nước phát triển, không thể "mạnh ai nấy làm", do đó các doanh nghiệp lớn sẽ chung tay giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau lao động chăm chỉ để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không chỉ là 10% mà là 20%, 25%, thậm chí 30%", ông Bình nhấn mạnh.

Thứ năm, ông hứa sẽ chăm chỉ học tập, làm chủ công nghệ. Một quốc gia không thể giàu mạnh nếu chỉ đi làm thuê và phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Thứ sáu, ông hứa sẽ cùng Thủ tướng và Chính phủ "chinh phục bầu trời, vươn ra biển lớn và đi sâu vào lòng đất". Lãnh đạo FPT nhận định một quốc gia chỉ thực sự giàu có khi có thể cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho toàn thế giới. Vì vậy, toàn cầu hóa là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ.

Mô hình "ba nhà" của Tập đoàn CMC

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính nhìn nhận đã đến lúc Việt Nam khẳng định một tầm nhìn phát triển mới, mạnh mẽ và bứt phá hơn, khi đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cùng hàng loạt sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại.

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính phát biểu tại hội nghị chiều 9/10. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Trong năm, Đảng đã và đang ban hành nhiều nghị quyết chiến lược mang tính đột phá, đặc biệt là Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Tính đến nay, đã có 6 nghị quyết mang tính cách mạng, mà theo lãnh đạo Tập đoàn CMC, dưới sự điều hành của Chính phủ, nền tảng quản lý, hạ tầng hành chính và thể chế kinh tế đã được củng cố vững chắc, trở thành bệ phóng cho phát triển quốc gia. Minh chứng rõ ràng là trong quý III tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 8,2%, mức cao nhất trong nhiều năm gần đây, tạo niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước.

Trong thời gian tới, ông Chính cho hay CMC sẽ xây dựng mô hình "ba nhà" bao gồm: Nhà trường, nhà doanh nghiệp, nhà nước. Hiện, CMC đang phối hợp với các địa phương, trong đó có Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Đây sẽ là tiền đề để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp start-up phát triển được.

Đồng thời, lãnh đạo CMC cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới hành động, triển khai quyết liệt hơn nữa các nghị quyết đã ban hành, đặc biệt là trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách cụ thể hóa bằng văn bản pháp lý đồng bộ để doanh nghiệp có căn cứ triển khai thực hiện.

"Doanh nghiệp rất cần một môi trường chính sách ổn định, minh bạch, khả thi - đó là nền tảng để chúng tôi yên tâm đầu tư và sáng tạo", ông Chính nhấn mạnh.