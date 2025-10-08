Tôn vinh hơn 50 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong chuyển đổi số

Chiều 8/10, Hội Truyền thông số Việt Nam cùng Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2025.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, Vietnam Digital Awards đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực tiên phong trong chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2025, mùa giải thứ 8 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã mang một dấu ấn đặc biệt.

48 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xuất sắc và 3 cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh tại Lễ trao giải VDA 2025.

TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, nhận định: "Những hồ sơ đạt giải năm nay đều có chiều sâu công nghệ, tính lan tỏa cao và chú trọng đến yếu tố dữ liệu, an toàn thông tin. Nhiều mô hình có khả năng nhân rộng, tích hợp vào hệ sinh thái số quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí và cải thiện dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nhấn mạnh: "Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu đối với mọi ngành, mọi lĩnh vực. VDA không chỉ tôn vinh mà còn lan tỏa những mô hình, sáng kiến tốt, thúc đẩy mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững".

Sau 8 mùa tổ chức, Vietnam Digital Awards đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp và cá nhân tiêu biểu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Điểm nhấn nổi bật của VDA 2025 là việc lần đầu tiên bổ sung hạng mục vinh danh cá nhân, nhằm tôn vinh những gương mặt có đóng góp lớn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. 3 cá nhân tiêu biểu được trao giải năm nay là những người đã có công trình, sáng kiến và hoạt động nổi bật, thể hiện rõ vai trò "con người là trung tâm của chuyển đổi số".

Bên cạnh đó, các hạng mục đạt giải thưởng năm 2025 tiếp tục phản ánh sức sáng tạo mạnh mẽ, khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT) hay chuỗi khối (Blockchain) vào thực tiễn.

Không chỉ là nơi tôn vinh, VDA 2025 còn là diễn đàn kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học và cá nhân, cùng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và lan tỏa các mô hình thành công trong chuyển đổi số.