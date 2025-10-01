Hơn 80% doanh nghiệp Đông Nam Á mới chỉ bước đầu chuyển đổi số

Nhiều doanh nghiệp tại Đông Nam Á sẵn sàng đầu tư vào chuyển đổi số, tuy nhiên hơn 80% trong số đó chỉ mới ở giai đoạn đầu trong hành trình nắm bắt xu thế hiện đại này.

Chia sẻ tại buổi họp báo kỷ niệm 25 năm thành lập Synology (Synology Press Event 2025) ngày 1/10, bà Thachawan Chinchanakarn, Giám đốc Synology khu vực Đông Nam Á, cho biết chuyển đổi số tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dữ liệu.

Trên toàn cầu, dữ liệu đang bùng nổ với tốc độ chưa từng có. Đến năm 2025, thế giới sẽ tạo ra 175 zettabyte dữ liệu - tương đương 175.000 tỷ gigabyte. Đáng chú ý, trong vòng 10 năm tới, con số này sẽ tăng vọt lên hơn 2.100 zettabyte, tức gấp hơn 10 lần.

Tại Đông Nam Á, hạ tầng số đang phát triển mạnh mẽ và thị trường trung tâm dữ liệu tại đây được xem là một trong những nơi tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Bà Thachawan Chinchanakarn, Giám đốc Synology khu vực Đông Nam Á chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức độ trưởng thành số giữa các quốc gia trong khu vực vẫn còn chênh lệch lớn. Điều này vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp tại Đông Nam Á.

Theo khảo sát của Synology, gần 90% doanh nghiệp tại Đông Nam Á đã đầu tư vào chuyển đổi số.

Đây là tín hiệu cho thấy chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch mà đã trở thành cam kết chiến lược, giúp định hình sự phát triển của doanh nghiệp trong khu vực.

Những yếu tố này đang thúc đẩy các doanh nghiệp Đông Nam Á nhanh chóng áp dụng chuyển đổi số. Bà Thachawan nhận định việc chuyển đổi số là quá trình thiết yếu để các doanh nghiệp làm việc thông minh hơn và tiết kiệm chi phí.

Dù đã có nhiều nỗ lực, 85% doanh nghiệp tại Đông Nam Á vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu của hành trình chuyển đổi số.

Khoảng cách giữa tham vọng và thực tế này cho thấy chuyển đổi số là một quá trình đầy thách thức và không ít tổ chức vẫn loay hoay để đạt đến mức độ trưởng thành số.

Việc thiếu sự sẵn sàng cũng kéo theo nhiều rủi ro khi một chiến lược chuyển đổi thiếu khả năng chống chịu sẽ dễ dàng đẩy doanh nghiệp vào các mối đe dọa an ninh mạng.

Đáng chú ý, bảo mật là thách thức lớn nhất khi hơn một nửa doanh nghiệp tại Đông Nam Á đã từng đối mặt với tấn công mạng, nhưng chỉ 1/5 tin tưởng vào kế hoạch phục hồi của mình.

"Khi nhìn kỹ hơn, rào cản lớn nhất khiến doanh nghiệp khó bảo vệ dữ liệu là ngân sách hạn chế và thiếu kỹ năng công nghệ. Đây là lý do nhiều tổ chức vẫn chật vật với an ninh mạng và thiếu tự tin vào khả năng phục hồi sau thảm họa. Do đó, để đạt được khả năng bảo mật và chống chịu thực sự, doanh nghiệp cần đầu tư vào giải pháp phù hợp để lấp đầy những khoảng trống này", lãnh đạo Synology nhìn nhận.

Cũng tại sự kiện, bà Jola Lê, Giám đốc quốc gia Synology Việt Nam chia sẻ trong 5 năm qua, nhờ làn sóng chuyển đổi số, mức độ doanh nghiệp ứng dụng giải pháp của Synology đã tăng tới 300%, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như sản xuất, y tế, giáo dục…

Trong khi đó, ông Henry Nguyễn, Giám đốc kinh doanh Synology Việt Nam nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia có động lực để thúc đẩy chuyển đổi số mạnh nhất so với những quốc gia khác.

Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất có nhu cầu rất lớn về lưu trữ dữ liệu, không chỉ lưu trữ những chia sẻ trong nội bộ mà còn liên quan đến camera giám sát.

Ở thời điểm hiện tại, Synology đang tập trung vào tệp khách hàng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Các ngân hàng lớn tại Việt Nam dần có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề bảo mật thông tin, sau nhiều sự cố tin tặc tấn công hệ thống khiến dữ liệu khách hàng bị rò rỉ.

Bà Thachawan cũng nhấn mạnh khả năng chống chịu trước các rủi ro mạng là ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin, quyết định sự liên tục kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.