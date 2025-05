Ổ cứng mạng cho người mới

Khi sử dụng thiết bị điện tử, dữ liệu là thứ liên tục được sinh ra. Dưới sự phát triển của công nghệ, lượng này liên tục phình to. Khởi điểm từ mức 8 GB tối đa của iPhone thế hệ đầu tiên, hiện con số cao nhất lên đến 1 TB của dòng 16 Pro. Song song với dung lượng lưu trữ, khả năng tiếp cận cũng là bài toán nhiều người gặp phải với các giải pháp lưu trữ ngoài.

Các giải pháp đám mây liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với lượng dữ liệu phình to, con số người dùng phải trả cho Google, Apple hay Microsoft không dừng lại. Các gói tính bằng TB ngày càng đắt hơn.

Song song với đó, những giải pháp ổ lưu trữ mạng (NAS), vốn được dùng nhiều ở doanh nghiệp, đang phổ cập đến khách hàng lẻ. Synology là công ty dẫn đầu ở mảng này trên toàn cầu. Tại Computex 2025, họ giới thiệu giải pháp BeeStation Plus, như phương án để khách hàng tiếp cận lần đầu với NAS.

Là dòng ổ cứng mạng có hệ điều hành, nổi tiếng kết nối nhanh, dễ dùng, nhưng để thiết lập một thiết bị như vậy không dễ với người dùng không rành công nghệ thông tin. Việc tối ưu, duy trì hệ thống hay tự sửa lỗi cũng là bài toán khó giải.

BeeStation bị cắt giảm gần hết khả năng tùy biến. Người dùng chỉ kết nối dây mạng và nguồn điện để chạy. Nó tương tác trên máy tính qua nền web cũng như ứng dụng di động. Khách hàng khai thác thiết bị như một đám mây Google Drive hay iCloud.

Bản nâng cấp đưa thêm lựa chọn 8 TB. Đây là mức đảm bảo cho một gia đình có thể linh hoạt sử dụng trong 7-10 năm tới, không cần lo lắng về lưu trữ. Con số tương đương 3 triệu bức ảnh hoặc 500 giờ video 4K. Dòng mới chạy được như một trung tâm lưu trữ dữ liệu camera an ninh hoặc kho phim tổng hợp qua công cụ Plex.

So với NAS thông thường, người dùng không thể thay ổ cứng ngoài vào BeeStation. Điều này đồng nghĩa những chế độ lắp đặt RAID nhằm tăng tốc hoặc sao lưu chưa hoạt động được. Hệ điều hành rút gọn, cấu hình cơ bản cũng khiến BeeStation Plus không chạy được các công cụ phức tạp như trên DSM.

Đổi lại, chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn. Bản 8 TB của BeeStation Plus giá khoảng 410 USD (10 triệu đồng). Con số này tương đương 5 năm dùng gói 2 TB của Google Drive. Mức nâng cấp từ bản 128 GB lên 1 TB của chiếc iPhone 16 Pro cũng vào khoảng 15 triệu đồng.

So với phiên bản đầu, BeeStation mới cũng đã có AI để phân loại hình. App tự chia ảnh người dùng tải lên theo địa điểm, khuôn mặt, thông tin truy xuất. Giải pháp còn mở cổng để đồng bộ với file từ Google Drive, Dropbox, nhằm làm việc như một đám mây duy nhất.

Tuy vậy sản phẩm cũng tồn tại những vấn đề cố hữu của ổ cứng mạng. BeeStation hoạt động tốt với điều kiện mạng ổn định. Sản phẩm ngưng làm việc khi mất điện, không hoạt động liên tục được như các đám mây. Đổi lại, chi phí cùng dung lượng thoải mái giúp người dùng tiết kiệm đáng kể.

