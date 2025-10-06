Lần đầu tiên tôn vinh cá nhân tại 'Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam'

Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2025 (VDA 2025) tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ xuất sắc, lần đầu ghi nhận sự đóng góp nổi bật của cá nhân trong chuyển đổi số ở Việt Nam.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, giao cho Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức thực hiện.

Năm 2025, giải thưởng VDA được phát động từ ngày 15/4/2025 với thông điệp "Vì một Việt Nam số" nhằm phát triển kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam và TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao cúp và chứng nhận vinh danh đơn vị đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024.

Một điểm nhấn quan trọng của VDA 2025 là lần đầu tiên có thêm hạng mục giải thưởng "Tôn vinh cá nhân" nhằm ghi nhận những cá nhân có ảnh hưởng, dẫn dắt và có đóng góp nổi bật trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ban Tổ chức thông báo nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 15/4 đến ngày 30/6/2025 qua website của chương trình. Năm nay, số lượng hồ sơ gửi về tham dự đã đạt con số hơn 400. Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay trong suốt 8 mùa giải VDA, cho thấy sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng đối với xu hướng công nghệ và chuyển đổi số.

TS Nguyễn Thanh Tuyên, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo, chia sẻ công tác sàng lọc hồ sơ dự thi Giải thưởng VDA 2025 cho thấy các hồ sơ dự thi năm nay thiên về các giải pháp ứng dụng rất rộng, từ những lĩnh vực truyền thống như tài chính ngân hàng, quản lý doanh nghiệp, trong đó có nhiều ứng dụng mới, sử dụng những công nghệ mới như AI, tự động hóa.

Đặc biệt, các hồ sơ hạng mục tôn vinh cá nhân cho thấy họ có những thành tích rất đặc biệt trong công cuộc chuyển đổi số của đơn vị mình, từ đó lan tỏa trong địa phương và các bộ ngành.

Đại diện Ban tổ chức giải thưởng cho biết, để đảm bảo tính minh bạch trong việc xét giải thưởng, Ban Tổ chức đã công bố bộ tiêu chí minh bạch, rõ ràng cho từng hạng mục dự thi, trong đó có những tiêu chí nổi bật như:

Tính sáng tạo, đổi mới: Mức độ mới mẻ, đột phá trong công nghệ hoặc mô hình ứng dụng.

Hiệu quả thực tiễn: Kết quả ứng dụng trong thực tế, tác động cụ thể đến quản lý, sản xuất, dịch vụ, người dân hoặc doanh nghiệp.

Khả năng mở rộng, lan tỏa: Giải pháp có thể nhân rộng hoặc áp dụng tại nhiều địa phương/đơn vị.

Yếu tố dữ liệu số, bảo mật và an toàn thông tin: Xử lý dữ liệu, kiến trúc số, an ninh thông tin được xem là tiêu chí không thể thiếu.

Sự gắn kết với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia: Phù hợp định hướng của Chính phủ và các nghị quyết phát triển chuyển đổi số. Và nhiều tiêu chí khác như doanh thu, quyền sở hữu...

Riêng với hạng mục "Tôn vinh cá nhân", ngoài các tiêu chí về thành tích, uy tín, sức lan tỏa, Ban Tổ chức yêu cầu cá nhân đó phải có vai trò lãnh đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyển đổi số tại địa phương, ngành hoặc quốc gia.

Trong hơn 400 hồ sơ dự thi, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn được 60 bộ hồ sơ tham dự vào giai đoạn Chung khảo. Tại vòng này, Hội đồng Chung khảo đã có những đánh giá sâu hơn, yêu cầu các đơn vị trình bày, bổ sung minh chứng thực tế, đối thoại hoặc thuyết minh trực tiếp trước Hội đồng để làm rõ các điểm nổi bật hoặc điểm chưa rõ.

Theo TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, sau khi xem xét kỹ lưỡng 60 bộ hồ sơ, Hội đồng đã chọn lựa được 49 hồ sơ để tôn vinh ở 4 hạng mục truyền thống và 3 hồ sơ cá nhân để vinh danh ở hạng mục 5.

Có tất cả 5 hạng mục trao giải trong năm 2025 gồm: 1. Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc 2. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 3. Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc 4. Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng 5. Tôn vinh cá nhân