Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ

  • Thứ năm, 1/1/2026 11:40 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã có văn bản đề nghị chủ thương hiệu truyền hình trả tiền K+ giải trình về việc dừng cung cấp dịch vụ.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã ghi nhận việc Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ kể từ ngày 1/1/2026.

Nhận thấy đây là quyết định tác động trực tiếp đến rất nhiều người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ, ngày 29/12, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có văn bản đề nghị công ty giải trình.

Đồng thời, cơ quan này yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng khi thực hiện việc hoàn tiền.

Song song đó, công ty cần bảo đảm thực hiện đầy đủ, chính xác trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết theo quy định tại Điều 36 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương đồng thời hướng dẫn người tiêu dùng lưu ý thực hiện việc hoàn tiền. Cụ thể, thuê bao là người tiêu dùng đã trả phí và còn hạn sử dụng dịch vụ sau ngày 31/12/2025 có thể truy cập trực tiếp vào website https://hoantien.kplus.vn và thực hiện theo hướng dẫn trên website để thực hiện yêu cầu hoàn tiền.

Trường hợp có vấn đề phát sinh, người tiêu dùng có thể liên hệ công ty qua hotline hoặc đến trực tiếp văn phòng công ty tại 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Riêng đối với cá nhân thực hiện giao dịch với các đối tác phân phối các kênh truyền hình mang biểu tượng K+ thì đề nghị liên hệ với các đối tác phân phối để thực hiện yêu cầu hoàn tiền.

Trường hợp phát sinh các thiệt hại liên quan đến tiêu dùng dịch vụ nêu trên, người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trước đó, dịch vụ truyền hình trả tiền K+ thuộc Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam đã công bố ngừng dịch vụ từ ngày 1/1/ 2026. Đơn vị này khẳng định sẽ tiến hành hoàn trả phí cho những thuê bao còn thời hạn sử dụng sau ngày 31/12/2025.

Toàn bộ quy trình xác nhận và thanh toán sẽ được thực hiện trong tháng 1/2026 nhằm bảo đảm minh bạch và kịp thời.

Thành lập từ 2009, K+ gây tiếng vang lớn khi xuất hiện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, kèm bản quyền của các giải đấu bóng đá hàng đầu, trong đó có giải Ngoại hạng Anh.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Chuyện gì đã xảy ra tại K+

K+ khép lại hành trình hơn 16 năm hiện diện tại Việt Nam, để lại một bức tranh tài chính thua lỗ kéo dài, nhiều lần tái cấu trúc và nỗ lực cứu vãn bất thành.

07:55 5/12/2025

K+ kinh doanh ra sao trước khi đóng đại lý, dừng bán gói thuê bao?

Truyền hình K+ từng có hơn một thập kỷ mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Nhưng sau nhiều năm kinh doanh không hiệu quả, khoản lỗ lũy kế của đơn vị đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

19:10 7/10/2025

Starbucks, Circle K, KFC làm concert ca nhạc vì một lý do

Không còn dừng ở vai trò tài trợ, nhiều thương hiệu F&B lớn tại Việt Nam đã chủ động tổ chức concert như một cách mới để tiếp cận và kết nối với người tiêu dùng trẻ.

18:08 4/8/2025

Hồng Nhung

K+ Bộ Công Thương người tiêu dùng truyền hình trả tiền

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý