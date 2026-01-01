Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã có văn bản đề nghị chủ thương hiệu truyền hình trả tiền K+ giải trình về việc dừng cung cấp dịch vụ.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã ghi nhận việc Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ kể từ ngày 1/1/2026.

Nhận thấy đây là quyết định tác động trực tiếp đến rất nhiều người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ, ngày 29/12, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có văn bản đề nghị công ty giải trình.

Đồng thời, cơ quan này yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng khi thực hiện việc hoàn tiền.

Song song đó, công ty cần bảo đảm thực hiện đầy đủ, chính xác trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết theo quy định tại Điều 36 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương đồng thời hướng dẫn người tiêu dùng lưu ý thực hiện việc hoàn tiền. Cụ thể, thuê bao là người tiêu dùng đã trả phí và còn hạn sử dụng dịch vụ sau ngày 31/12/2025 có thể truy cập trực tiếp vào website https://hoantien.kplus.vn và thực hiện theo hướng dẫn trên website để thực hiện yêu cầu hoàn tiền.

Trường hợp có vấn đề phát sinh, người tiêu dùng có thể liên hệ công ty qua hotline hoặc đến trực tiếp văn phòng công ty tại 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Riêng đối với cá nhân thực hiện giao dịch với các đối tác phân phối các kênh truyền hình mang biểu tượng K+ thì đề nghị liên hệ với các đối tác phân phối để thực hiện yêu cầu hoàn tiền.

Trường hợp phát sinh các thiệt hại liên quan đến tiêu dùng dịch vụ nêu trên, người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trước đó, dịch vụ truyền hình trả tiền K+ thuộc Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam đã công bố ngừng dịch vụ từ ngày 1/1/ 2026. Đơn vị này khẳng định sẽ tiến hành hoàn trả phí cho những thuê bao còn thời hạn sử dụng sau ngày 31/12/2025.

Toàn bộ quy trình xác nhận và thanh toán sẽ được thực hiện trong tháng 1/2026 nhằm bảo đảm minh bạch và kịp thời.

Thành lập từ 2009, K+ gây tiếng vang lớn khi xuất hiện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, kèm bản quyền của các giải đấu bóng đá hàng đầu, trong đó có giải Ngoại hạng Anh.