Ông Phạm Nhật Vượng cùng gia đình mở công ty sản xuất phim

V-Film đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng cùng 3 con góp vốn thành lập V-Film. Ảnh: NK.

Cuối tháng 9 vừa qua, Vingroup và các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng đã góp vốn thành lập CTCP Phát triển điện ảnh V-Film, với mức vốn điều lệ là 10 tỷ đồng , địa chỉ tại Khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội

Cổ đông sáng lập của V-Film gồm Vingroup (10%), ông Phạm Nhật Vượng (45%), bà Phạm Thu Hương (25%) - vợ ông Vượng, 2 con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh (mỗi người 5%) cùng con gái út Phạm Nhật Minh Anh (10%).

Người đại diện pháp luật và là Chủ tịch HĐQT của Công ty V-Film là ông Đặng Thanh Thủy (sinh năm 1969). Ông Thủy được biết đến với vai trò Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Vinpearl.

V-Film có 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó nổi bật là sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Liên quan đến lĩnh vực phim ảnh, năm 2016, Vingroup cũng từng thành lập hãng phim hoạt hình VinTaTa. Đây là hãng phim hoạt hình được thành lập với sứ mệnh "mang lại tiếng cười cho trẻ thơ" và đã hoàn thiện 2 studio tại Hà Nội và TP. HCM.

Đến cuối năm 2024, Vingroup được UBND tỉnh Hải Dương (nay là Hải Phòng) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng rạp chiếu phim Thống Nhất, với quy mô 4 tầng, được xây dựng trên diện tích 457 m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.730 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của Vingroup, thời gian thực hiện giai đoạn 2024-2025.

Thời gian gần đây, gia đình ông Phạm Nhật liên tục góp vốn thành lập các doanh nghiệp mới. Mới nhất, vợ các các con của vị tỷ phú đã góp 35% vốn thành lập Vin New Horizon - công ty quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ. 65% vốn còn lại do Vingroup nắm giữ.

Trước đó, 2 con trai của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng góp vốn tại một số công ty khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMotion, VinRobotics...