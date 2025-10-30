Á hậu Phương Nhi làm cổ đông công ty con của Vingroup

Con trai, con dâu cùng con gái của ông Phạm Nhật Vượng cùng sở hữu vốn tại Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.

Á hậu Phương Nhi sở hữu 1% vốn tại Vin New Horizon. Ảnh: FBNV.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của CTCP Vin New Horizon (trụ sở tại TP.HCM), doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , trong đó Vingroup nắm giữ 65% vốn.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, đảm nhiệm chức Chủ tịch Vin New Horizon, sở hữu 32% cổ phần. 3% còn lại do 2 con dâu của vị tỷ phú gồm Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh cùng con gái Phạm Nhật Minh Anh nắm giữ, mỗi người sở hữu 1%.

Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, là á hậu 2 của cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Đầu năm nay, Phương Nhi làm lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ 2 của ông Phạm Nhật Vượng. Trong khi đó, Bùi Lan Anh là vợ của Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của gia đình tỷ phú.

Vin New Horizon là chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão do Vingroup sáng lập và công bố vào giữa tháng 10 vừa qua. Tập đoàn định hướng phát triển khu đô thị hưu trí cao cấp tại Cần Giờ (TP.HCM), dự kiến triển khai trên diện tích 20-50 ha mỗi khu, dành cho người cao tuổi, với các tiện ích gồm bệnh viện dưỡng lão 5 sao, trung tâm chuyên sâu về bệnh lý người cao tuổi, spa, làm đẹp, khách sạn an dưỡng, biệt thự vườn...

Gần đây, các con của ông Phạm Nhật Vượng tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh, nhiều lần xuất hiện với tư cách cổ đông của các công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup. Mới đây, Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng góp 1% vốn mỗi người để thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - công ty sản xuất và kinh doanh thép, vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng của Vingroup.

Trước đó, 2 con trai của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng góp vốn tại một số công ty khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMotion, VinRobotics...