Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Á hậu Phương Nhi làm cổ đông công ty con của Vingroup

  • Thứ năm, 30/10/2025 11:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Con trai, con dâu cùng con gái của ông Phạm Nhật Vượng cùng sở hữu vốn tại Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.

Á hậu Phương Nhi sở hữu 1% vốn tại Vin New Horizon. Ảnh: FBNV.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của CTCP Vin New Horizon (trụ sở tại TP.HCM), doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 65% vốn.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, đảm nhiệm chức Chủ tịch Vin New Horizon, sở hữu 32% cổ phần. 3% còn lại do 2 con dâu của vị tỷ phú gồm Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh cùng con gái Phạm Nhật Minh Anh nắm giữ, mỗi người sở hữu 1%.

Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, là á hậu 2 của cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Đầu năm nay, Phương Nhi làm lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ 2 của ông Phạm Nhật Vượng. Trong khi đó, Bùi Lan Anh là vợ của Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của gia đình tỷ phú.

Vin New Horizon là chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão do Vingroup sáng lập và công bố vào giữa tháng 10 vừa qua. Tập đoàn định hướng phát triển khu đô thị hưu trí cao cấp tại Cần Giờ (TP.HCM), dự kiến triển khai trên diện tích 20-50 ha mỗi khu, dành cho người cao tuổi, với các tiện ích gồm bệnh viện dưỡng lão 5 sao, trung tâm chuyên sâu về bệnh lý người cao tuổi, spa, làm đẹp, khách sạn an dưỡng, biệt thự vườn...

Gần đây, các con của ông Phạm Nhật Vượng tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh, nhiều lần xuất hiện với tư cách cổ đông của các công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup. Mới đây, Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng góp 1% vốn mỗi người để thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - công ty sản xuất và kinh doanh thép, vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng của Vingroup.

Trước đó, 2 con trai của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng góp vốn tại một số công ty khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMotion, VinRobotics...

VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên hơn 28.000 tỷ

VinEnergo vừa nâng vốn điều lệ gần gấp 3 lần, lên 28.335 tỷ đồng. Hơn một nửa cơ cấu vốn mới của VinEnergo là “tài sản khác” chưa được thuyết minh chi tiết.

11:17 28/10/2025

2 con trai ông Phạm Nhật Vượng cùng góp vốn vào công ty thép

Tại VinMetal, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, 2 con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, góp 1% vốn điều lệ mỗi người.

16:10 27/10/2025

Cổ phiếu Vingroup vượt đỉnh, ông Vượng 'bỏ túi' 1 tỷ USD

Cổ phiếu VIC tăng hơn 5% và lập đỉnh mới hôm nay, giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng gần 1 tỷ USD, lấy lại mốc 20 tỷ USD sau cú sụt mạnh hồi đầu tuần.

16:26 23/10/2025

Không phải ai cũng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những doanh nhân, tỷ phú, những nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng. Vì vậy, sách trở thành phương thức hiệu quả để người đọc tiếp cận, tìm hiểu về câu chuyện kinh doanh, cuộc đời, kinh nghiệm của các doanh nhân, tỷ phú này.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách doanh nhân - là những cuốn sách, câu chuyện về cuộc đời và kinh nghiệm của các tỷ phú, nhà quản lý nổi tiếng. Tủ sách không chỉ bao gồm các cuốn sách, câu chuyện từ tác giả độc lập mà còn bao gồm những cuốn sách do chính các tỷ phú viết về cuộc đời mình.

Thủy Tiên

phương nhi vingroup cổ đông phương nhi phương nhi minh hoàng Vingroup Phương Nhi á hậu Phương Nhi Vin New Horizon

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý