Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

2 con trai ông Phạm Nhật Vượng cùng góp vốn vào công ty thép

  • Thứ hai, 27/10/2025 16:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tại VinMetal, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, 2 con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, góp 1% vốn điều lệ mỗi người.

Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng là 2 cổ đông cá nhân của VinMetal. Ảnh: VIC.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - công ty sản xuất và kinh doanh thép - vừa được thành lập với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Vingroup nắm giữ 98% vốn, tương đương 9.800 tỷ đồng; 2 cổ đông cá nhân là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ, tương đương 100 tỷ đồng.

Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng cùng là con trai của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup. Ngoài VinMetal, 2 con trai của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng góp vốn tại một số công ty khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMotion, VinRobotics...

Theo công bố, VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao, thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu - cảng - đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Vingroup cho biết việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast… Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng, giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo, góp phần thúc đẩy công nghiệp luyện kim nói riêng, cũng như công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.

Vingroup thành lập công ty sản xuất thép VinMetal

Ngày 6/10, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp - công nghệ hiện tại.

19:00 6/10/2025

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng hai con trai lập công ty điện

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành lập VinEnergo với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, trong đó ông góp hơn 70% cổ phần. Hai con trai của ông, mỗi người góp giữ 5% cổ phần.

23:53 11/4/2025

Ông Vượng và con trai tại lễ khởi công Khu đô thị lấn biển Cần Giờ

Tại lễ khởi công dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ sáng nay (19/4), Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cùng con trai thứ hai Phạm Nhật Minh Hoàng đều có mặt.

12:34 19/4/2025

Không phải ai cũng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những doanh nhân, tỷ phú, những nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng. Vì vậy, sách trở thành phương thức hiệu quả để người đọc tiếp cận, tìm hiểu về câu chuyện kinh doanh, cuộc đời, kinh nghiệm của các doanh nhân, tỷ phú này.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách doanh nhân - là những cuốn sách, câu chuyện về cuộc đời và kinh nghiệm của các tỷ phú, nhà quản lý nổi tiếng. Tủ sách không chỉ bao gồm các cuốn sách, câu chuyện từ tác giả độc lập mà còn bao gồm những cuốn sách do chính các tỷ phú viết về cuộc đời mình.

Thủy Tiên

con trai ông vượng cổ đông VinMetal chồng phương nhi Phạm Nhật Vượng Vingroup VinFast vic VinMetal phạm nhật minh hoàng

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

Viet Nam 'soan ngoi' xuat khau dua cua Thai Lan hinh anh

Việt Nam 'soán ngôi' xuất khẩu dừa của Thái Lan

36 phút trước 17:13 27/10/2025

0

Ngành dừa thơm của Thái Lan đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, khi nông dân địa phương phải vật lộn với giá dừa sụt giảm xuống dưới một nửa so với chi phí sản xuất.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý