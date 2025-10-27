2 con trai ông Phạm Nhật Vượng cùng góp vốn vào công ty thép

Tại VinMetal, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, 2 con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, góp 1% vốn điều lệ mỗi người.

Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng là 2 cổ đông cá nhân của VinMetal. Ảnh: VIC.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - công ty sản xuất và kinh doanh thép - vừa được thành lập với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng . Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Vingroup nắm giữ 98% vốn, tương đương 9.800 tỷ đồng ; 2 cổ đông cá nhân là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ, tương đương 100 tỷ đồng .

Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng cùng là con trai của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup. Ngoài VinMetal, 2 con trai của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng góp vốn tại một số công ty khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMotion, VinRobotics...

Theo công bố, VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao, thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu - cảng - đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Vingroup cho biết việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast… Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng, giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo, góp phần thúc đẩy công nghiệp luyện kim nói riêng, cũng như công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.