Tài sản ông Phạm Nhật Vượng lớn hơn vốn hóa mọi ngân hàng Việt Nam

Forbes ước tính tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện vào khoảng 20,3 tỷ USD, cao hơn vốn hóa của hầu hết doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản hơn 20 tỷ USD, chủ yếu đến từ lượng cổ phiếu VIC nắm giữ. Ảnh: Bloomberg.

Phiên giao dịch ngày 24/10 khép lại với một kịch bản quen thuộc khi cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup lại đóng vai trò trụ đỡ giúp VN-Index không giảm quá sâu trước áp lực từ các cổ phiếu giảm điểm.

Trong khoảng 3 tháng gần nhất, khi chỉ số chứng khoán lớn nhất thị trường Việt Nam VN-Index liên tục trồi sụt quanh vùng 1.600-1.700 điểm, thị giá cổ phiếu VIC đã tăng gần gấp đôi từ vùng 115.000 đồng lên 219.000 đồng/cổ phiếu hiện tại. Trong nhiều phiên giao dịch liên tiếp, VIC cùng một số cổ phiếu "họ Vingroup" thường xuyên đóng vai trò trụ đỡ gồng gánh thị trường.

Vùng giá 219.000 đồng/cổ phiếu hiện tại cũng là mức giá cao nhất kể từ khi Vingroup niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tính từ đầu năm, VIC đã tăng tới 447% nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước thông tin tích cực về hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu giúp vốn hóa Tập đoàn Vingroup tiến sát mốc 850.000 tỷ đồng , tiếp tục giữ vị trí doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam. Cùng với đó, giá cổ phiếu tăng phi mã đã kéo tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, vượt mốc 20 tỷ USD .

Theo Forbes, tính đến chiều 24/10, ông Vượng sở hữu 20,3 tỷ USD tài sản ròng, tăng thêm 1,3 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, xếp thứ 118 thế giới. Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam có tài sản vượt 20 tỷ USD , và ông Vượng hiện chỉ còn cách nhóm 100 người giàu nhất hành tinh chưa đến 3 tỷ USD tài sản.

Đáng chú ý, khối tài sản 20,3 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo tính toán của Forbes cũng đã vượt xa vốn hóa của hầu hết công ty niêm yết tại Việt Nam, ngoại trừ Vingroup. Ngay cả Vietcombank - ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường - cũng xếp sau con số này. Hiện Vietcombank cũng là ngân hàng duy nhất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt mốc vốn hóa 500.000 tỷ đồng .

Ông Phạm Nhật Vượng là nhà sáng lập Vingroup. Tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam hiện hoạt động trong 5 lĩnh vực trụ cột gồm công nghiệp - công nghệ, thương mại - dịch vụ, hạ tầng, năng lượng và thiện nguyện xã hội, nổi bật với các thương hiệu Vinpearl, Vinhomes, VinFast, Vincom Retail, Vinmec, Vinschool...

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng .

Tính riêng 6 tháng đầu năm, Vingroup đạt 130.366 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi doanh thu nửa đầu năm 2024, ghi nhận sự thay đổi tích cực từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm đạt 4.509 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Vingroup đạt trên 964.400 tỷ đồng , tăng 15% so với cuối năm ngoái.