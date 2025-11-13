Thu nhập bình quân người Việt Nam năm 2026 dự kiến đạt 5.500 USD

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với mục tiêu cơ bản GDP phấn đấu tăng từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD.

Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 phấn đấu đạt từ 10% trở lên. Ảnh: Nam Khánh.

Sáng 13/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Nghị quyết đặt ra một loạt chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu trong năm tới như GDP phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400- 5.500 USD ; tỷ trọng công nghiệp chế, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng bình quân 4,5%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,5%...

Sớm vận hành trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do

Để hoàn thành các mục tiêu kể trên, Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp, bao gồm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, linh hoạt giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Trong đó, chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2026: 1. Tốc độ tăng GDP phấn đấu từ 10% trở lên. 2. GDP bình quân đầu người 5.400- 5.500 USD . 3. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP khoảng 24,96%. 4. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,5%. 5. Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,5%. 6. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25,3%. 7. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 29,5%. 8. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%. 9. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1-1,5 điểm %. 10. Số bác sĩ trên 10.000 dân khoảng 15,3 bác sĩ. 11. Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 34,7 giường. 12. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%. 13. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới tối thiểu 15%. 14. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%. 15. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 95%.

Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu vốn với chi phí hợp lý cho nền kinh tế, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Chính phủ cũng được yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán.

Nghị quyết yêu cầu Chính phủ và các cơ quan quản lý chủ động nghiên cứu tình hình để kịp thời tham mưu xây dựng chính sách, đặc biệt là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh tế mới, kinh doanh dựa trên công nghệ và nền tảng số, tạo dựng hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, phi truyền thống (trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khai thác nguồn lực dữ liệu…).

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương.

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo trong năm 2026; bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục có điều kiện của Luật Đầu tư; cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Tăng vốn cho ngân hàng thương mại Nhà nước

Cũng tại Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ triển khai quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2026-2030, tăng vốn cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại Nhà nước; tích cực xử lý các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, tổ chức thực hiện hiệu quả phương án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, khuyến khích đối tác công tư, đồng thời thực sự coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; thu hút có chọn lọc các dự án FDI gắn với chuyển giao công nghệ.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Nghị quyết đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM; hoàn thành việc khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng.

Đồng thời, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; khẩn trương triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai và một số cảng biển tiềm năng khác.

Ngoài ra, Chính phủ và các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực hiện đại, chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, mới nổi, công nghệ cao; tạo đột phá để thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững…