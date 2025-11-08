Thủ tướng yêu cầu tăng trưởng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%

Thủ tướng chỉ rõ tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%, để tăng trưởng cả năm 2025 trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%.

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ảnh: VGP.

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá các cấp ngành, địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng trong 10 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021-2025.

Có thể tăng trưởng trên 8% năm 2025

Theo Thủ tướng, nếu duy trì được đà tăng trưởng này, chúng ta sẽ đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025. Đồng thời, thực tiễn cho thấy địa phương nào đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao thì cũng đạt tăng trưởng GRDP cao và ngược lại.

Dù vậy Thủ tướng nhìn nhận nước ta vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần lưu ý. Theo đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về tỷ giá, lãi suất, lạm phát, đặc biệt là trước tác động của tình hình đầy biến động trên thế giới. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn.

Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả. Giá vàng biến động mạnh, giá nhà đất còn cao. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp.

Tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hiện thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 40.000 tỷ đồng , làm giảm khoảng 0,2% tăng trưởng GDP cả nước năm 2025.

Thời gian tới, nhìn chung thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Từ nay đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ...

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác.

Chính sách tiền tệ cần tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, bảo đảm hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa tăng trưởng và lạm phát cả trước mắt và lâu dài. Duy trì tỷ giá, lãi suất hợp lý, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm thị trường vàng, ngoại tệ hoạt động ổn định, lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng. Cơ quan quản lý cần xây dựng, duy trì các gói tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống. NHNN phải chịu trách nhiệm về việc này.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng. Phấn đấu thu ngân sách năm nay vượt 25% dự toán. Theo dõi sát diễn biến, bảo đảm ổn định tình hình thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Tăng trưởng GDP quý IV phải trên 8,4%

Nói kỹ hơn về mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng chỉ rõ tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%, để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%.

Với các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng nêu rõ về đầu tư, cả hệ thống chính trị phải phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, thu hút mạnh FDI, nhất là vốn thực hiện, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân.

Về tiêu dùng, Thủ tướng yêu cầu phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử, tăng cường xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá, hội chợ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, nhất là dịp lễ, Tết.

Về xuất khẩu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chất lượng cao tại các thị trường trọng điểm, thúc đẩy đàm phán, phấn đấu ký kết Hiệp định FTA với khối Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025. Triển khai hiệu quả Nghị định thư nâng cấp Hiệp định FTA ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) vừa ký tại Malaysia.

Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, các mô hình kinh doanh mới; các ngành, lĩnh vực mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo; liên kết vùng, phát triển đô thị, khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian biển; đổi mới, hoàn thiện thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết mới về kinh tế Nhà nước, FDI. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.