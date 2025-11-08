Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, tổ chức theo hình thức trực tuyến với các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. Ảnh: VGP.

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10 và 10 tháng; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian còn lại của năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng đánh giá bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong đó nổi bật là chính sách thuế đối ứng của Mỹ tiềm ẩn nhiều bất định, rủi ro. Nhiều quốc gia, khu vực tiếp tục giảm lãi suất điều hành hỗ trợ cho tăng trưởng; rủ ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu gia tăng; cạnh tranh chiến lược, xung đột ở một số nơi tiếp tục diễn biến phức tạp; thiên tai, bão lũ khó lường…

Trong nước, nhiều sự kiện quan trọng diễn ra và phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn liên tiếp, với "bão chồng bão, lũ chồng lũ", lượng mưa lập kỷ lục…

Trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực mà tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Tuy nhiên, nền kinh tế còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ; giá vàng, giá bất động sản; thiên tai, bão lũ…

Thủ tướng đề nghị đại biểu thảo luận về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương; phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; dự báo điểm mới trong thời gian tới; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong từng lĩnh vực...

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu thảo luận về tình hình thực hiện các đề án, nhiệm vụ trọng tâm trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; những điểm nghẽn về thể chế cần tiếp tục tháo gỡ với tư duy đổi mới, cách làm khẩn trương, tinh thần "3 không": không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội, để biến thể chế pháp luật từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh.