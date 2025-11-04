Đề xuất thu thuế 0,1% với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng

Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đề xuất áp thuế 0,1% với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng nhằm tăng minh bạch và hạn chế đầu cơ.

Việc đánh thuế 0,1% trên giá trị chuyển nhượng vàng được cho là để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 4/11, Chính phủ đã trình Quốc hội tờ trình về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng - thay mặt Chính phủ - cho biết dự thảo Luật bổ sung một số khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, gồm thu nhập từ chuyển nhượng tên miền “.vn”, từ chuyển nhượng tín chỉ cacbon, từ chuyển nhượng tài sản số và từ chuyển nhượng vàng miếng.

Đối với giao dịch vàng miếng, theo quy định của pháp luật về kinh doanh vàng và đầu tư, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chỉ doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép mua bán vàng miếng; hoạt động kinh doanh vàng miếng không có giấy phép là vi phạm pháp luật. Do đó, cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng, và nếu phát sinh thu nhập từ việc mua bán vàng miếng thì khoản này được xác định là thu nhập khác, không phải thu nhập từ kinh doanh.

Dự thảo Luật đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ. Chính phủ được giao quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Tại phần thẩm tra, ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - cho biết nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh. Một số ý kiến cho rằng việc đánh thuế vào khoản tiết kiệm từ vàng của người dân có thể chưa phù hợp về mặt nhân văn, xã hội và quản lý kinh tế; đồng thời đề nghị Chính phủ làm rõ thời điểm dự kiến áp dụng các quy định này.