Trung Quốc chính thức miễn thuế VAT cho giao dịch vàng qua sàn

Các giao dịch vàng tiêu chuẩn qua Sàn vàng Thượng Hải và Sàn hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải sẽ được miễn VAT đến hết 2027, nhằm tăng sức cạnh tranh và tạo sự minh bạch cho thị trường.

Theo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc, từ nay đến hết năm 2027, các thành viên hoặc khách hàng giao dịch vàng tiêu chuẩn thông qua Sàn giao dịch vàng Thượng Hải và Sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) khi bên bán thực hiện giao dịch vàng tiêu chuẩn.

Đối với các giao dịch không phát sinh giao nhận vật chất, sàn giao dịch sẽ được miễn hoàn toàn VAT.

Trong trường hợp có phát sinh giao nhận vật chất, chính sách sẽ được phân biệt rõ giữa mục đích đầu tư và mục đích phi đầu tư.

Cụ thể, vàng tiêu chuẩn phục vụ mục đích đầu tư được áp dụng chính sách thuế VAT hoàn trả ngay sau khi nộp, còn vàng phục vụ mục đích phi đầu tư được miễn VAT, trong khi bên mua có thể tính khấu trừ thuế đầu vào với tỷ lệ 6%.

Các thành viên của sàn muốn mua vàng tiêu chuẩn để bán lại trực tiếp hoặc chế tác thành sản phẩm vàng đầu tư (trừ đồng tiền vàng do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành) phải nộp thuế VAT theo quy định hiện hành và chỉ được xuất hóa đơn thông thường, không được xuất hóa đơn VAT chuyên dụng.

Nếu đơn vị thành viên hoặc khách hàng vi phạm nghiêm trọng về thuế VAT, chẳng hạn gian lận trong việc xin hoàn thuế xuất khẩu hoặc xuất hóa đơn VAT giả, quyết định xử phạt sẽ được áp dụng từ tháng tiếp theo.

Ngoài ra, Sở Giao dịch cũng sẽ chuyển chính sách "hoàn thuế VAT" sang chính sách "miễn thuế VAT" đối với vàng tiêu chuẩn mua qua cơ quan này, đồng thời các đơn vị cũng bị cấm xuất hóa đơn VAT hoặc hóa đơn thông thường có chức năng khấu trừ.

Theo các chuyên gia trong ngành, chính sách mới là bước hoàn thiện quan trọng trong cơ chế quản lý thị trường vàng, giúp phân định rõ hơn giữa thuộc tính hàng hóa và thuộc tính tài chính của vàng.

Dù vậy, chính sách điều chỉnh chỉ áp dụng đối với hoạt động giao dịch vàng qua sàn, không thay đổi chính sách thuế đối với hoạt động mua bán vàng ngoài sàn giao dịch.