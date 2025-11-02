Sau tuần biến động mạnh, giá vàng thế giới sẽ ra sao?

Dù vẫn trụ vững quanh mốc 4.000 USD/ounce, giới phân tích cảnh báo đà điều chỉnh của kim loại quý có thể chưa kết thúc, với khả năng giá kiểm tra lại ngưỡng dưới trong tuần sau.

Giá vàng thế giới đóng cửa tuần này ở mức 4.001 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng tiếp tục đi xuống trong tuần này, trước tác động từ nhiều yếu tố trái chiều, trong đó có nguy cơ chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị trì hoãn và các tín hiệu hòa giải trong đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Nỗ lực trụ vững mốc 4.000 USD /ounce

Cụ thể, giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.105 USD /ounce, nhanh chóng tăng lên đỉnh tuần ở 4.110 USD /ounce rồi đảo chiều giảm về 4.020 USD /ounce, sau đó rơi mạnh xuống 3.978 USD /ounce. Mức thấp này được duy trì cho đến tối cùng ngày, khi giá nỗ lực vượt lại 4.018 USD /ounce nhưng bất thành, kéo theo một đợt giảm sâu thứ hai xuống đáy 3.886 USD /ounce vào rạng sáng thứ Ba.

Từ vùng đáy, giá vàng bật tăng trở lại, đạt 3.969 USD /ounce vào chiều thứ Ba và tiếp tục leo lên 4.026 USD /ounce vào sáng thứ Tư. Tuy nhiên, giá vàng tại vùng 4.030 USD /ounce đã kích hoạt lực bán mạnh. Sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 "không phải điều chắc chắn", giá vàng lại giảm nhanh về 3.929 USD /ounce vào buổi chiều cùng ngày.

Sau khi kiểm tra lại vùng hỗ trợ 3.920 USD /ounce trong phiên giao dịch đêm, vàng bắt đầu hồi phục. Khi thị trường mở cửa phiên thứ Năm, giá giao ngay dao động quanh 3.975 USD /ounce, sau đó tăng dần trở lại trên mốc 4.000 USD /ounce và chạm 4.037 USD /ounce vào tối muộn.

Từ thời điểm này, kim loại quý biến động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 4.000 USD /ounce, duy trì trạng thái đi ngang khi bước vào cuối tuần và đóng cửa tuần này ở mức 4.001 USD /ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường vẫn ở trạng thái cân bằng. Các chuyên gia Phố Wall tiếp tục duy trì quan điểm trung lập, trong khi giới đầu tư bán lẻ tỏ ra lạc quan hơn sau khi vàng thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong tuần vừa qua.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 21 57 21 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

64 18 18

Cụ thể, trong số 14 nhà phân tích tham gia khảo sát, có đến 8 chuyên gia (chiếm 57%) nhận định giá kim loại quý tuần tới sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, trong khi chỉ 3 người (chiếm 21%) dự đoán giá tăng, 3 người khác (chiếm 21%) cho rằng giá sẽ giảm.

Ở chiều ngược lại, tâm lý lạc quan lan tỏa mạnh hơn trong nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong tổng số 282 phiếu bầu của cuộc thăm dò trực tuyến thì có 180 người (chiếm 64%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; chỉ 51 người (chiếm 18%) cho rằng giá sẽ giảm, trong khi số còn lại kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

Nhà đầu tư vẫn "đói" thông tin

Theo giới phân tích, trong bối cảnh bất ổn chính trị tại Mỹ khi chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa sang tháng thứ hai, nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ các dữ liệu kinh tế sắp được công bố.

Cụ thể, tuần tới nhà đầu tư sẽ chờ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố Chỉ số PMI Sản xuất vào thứ Hai, tiếp theo là PMI Dịch vụ và báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP vào thứ Tư. Sang thứ Năm, thị trường sẽ dõi theo quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh (BoE), trước khi khép lại tuần bằng khảo sát sơ bộ về Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan công bố vào thứ Sáu.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO của Asset Strategies International, cho rằng vàng có thể giảm trong ngắn hạn. Theo ông, dù xu hướng dài hạn vẫn tích cực, nhưng hiện tại thị trường thiếu động lực để thiết lập đỉnh mới. Checkan nhận định sự hạ nhiệt trong căng thẳng Mỹ - Trung, cùng với phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Jerome Powell về khả năng trì hoãn cắt giảm lãi suất, đã khiến tâm lý đầu cơ suy yếu.

"Dù nguyên nhân là gì, đà điều chỉnh này chưa kết thúc. Hãy chờ đợi khả năng giá vàng kiểm tra lại ngưỡng dưới 4.000 USD /ounce", ông cảnh báo.

Daniel Pavilonis, nhà môi giới cấp cao tại RJO Futures, đánh giá diễn biến tuần qua phản ánh phản ứng của thị trường trước lập trường thận trọng của Fed. Pavilonis cho rằng Fed đang rơi vào "thế tiến thoái lưỡng nan". Nếu hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động, rủi ro lạm phát sẽ tăng; còn nếu giữ chính sách thắt chặt, đà tăng trưởng có thể chững lại.

Ông nhấn mạnh tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ và biến động thuế quan thương mại sẽ là các yếu tố cần theo dõi sát trong thời gian tới. Dù vậy, Pavilonis vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn.

Trong khi đó, Adam Button, Trưởng chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho rằng việc vàng vẫn trụ vững quanh 4.000 USD /ounce dù phải đối mặt với "một tuần đầy tin xấu" là tín hiệu đáng chú ý. Ông nhắc lại quy luật mùa vụ của vàng trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1, thời điểm thường ghi nhận mức tăng tốt nhất trong năm.

"Ai cũng muốn mua vàng ở 3.500 USD /ounce nhưng điều đó khó xảy ra. Căng thẳng Mỹ - Trung chỉ là tạm thời, và rủi ro địa chính trị này vẫn là yếu tố hỗ trợ giá", Button nói.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cấp cao tại FxPro, lại cho rằng quá trình điều chỉnh giá vàng vẫn chưa kết thúc. Theo ông, đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và sự hạ nhiệt của rủi ro địa chính trị khiến vàng dần mất đi các yếu tố bất ngờ.

Những yếu tố từng đẩy vàng lên đỉnh, từ kỳ vọng Fed nới lỏng, lo ngại thuế quan đến căng thẳng địa chính trị, đều đang dịu lại. Lịch sử cho thấy sau các đợt tăng mạnh như năm 1979 và 2011, thị trường vàng thường bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài.