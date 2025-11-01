Lỗ nặng vì vàng

Thị trường vàng trải qua tuần biến động khi giá vàng miếng SJC có lúc giảm hơn 3 triệu đồng chỉ trong một phiên, còn vàng nhẫn cũng liên tục “nhảy múa” theo từng ngày.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng.

Cuối tuần trước, giá giao dịch vàng miếng SJC khép lại ở mức 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,5 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch hai chiều ở mức 2 triệu đồng/lượng. Nhưng đây là khởi đầu bình lặng trước tuần giao dịch đầy biến động.

Cụ thể, bước sang phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (27/10), giá vàng miếng gần như “bất động”, chủ yếu chỉ dao động nhẹ quanh vùng giá cũ. Tuy nhiên, đến phiên thứ Ba (28/10), thị trường bất ngờ đảo chiều mạnh, giá vàng miếng SJC lao dốc xuống vùng đáy của tuần ở 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương mức giảm hơn 3 triệu đồng chỉ trong một phiên.

Song, đà giảm này cũng nhanh chóng đảo ngược. Chỉ một ngày sau, vào thứ Tư (29/10), giá vàng miếng bật tăng trở lại, vượt mốc 148 triệu đồng/lượng (bán ra).

Những phiên tiếp theo chứng kiến màn “rượt đuổi” ngoạn mục, khi giá vàng miếng SJC liên tục biến động trái chiều, biên độ dao động mỗi phiên lên tới cả triệu đồng/lượng.

Tuần giao dịch này khép lại với vàng miếng tại mức giá 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), gần như không biến động nhiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Dù vậy, thực tế nhà đầu tư mua vào từ tuần trước vẫn đang phải gánh khoản lỗ hơn 2 triệu đồng/lượng do chênh lệch từ giá mua và giá bán.

BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀNG MIẾNG SJC Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 145.8 146.4 146.4 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 147.8 148.4 148.4

Tương tự như vàng miếng, thị trường vàng nhẫn tròn trơn tuần qua cũng chứng kiến những phiên biến động lớn, đặc biệt tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, nơi giá vàng liên tục “nhảy múa” theo từng phiên.

Ngay đầu tuần, vàng nhẫn của thương hiệu này khởi đầu tại mức giá 149,1 - 152,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), và cũng là giá cao nhất trong suốt cả tuần. Tuy nhiên, chỉ sau đó một ngày, thị trường bất ngờ “quay xe”, kéo giá vàng nhẫn lao dốc mạnh xuống vùng đáy 142,4 - 146,2 triệu đồng/lượng, cũng là mức giảm sâu nhất của cả tuần.

Dù những phiên kế tiếp ghi nhận đà hồi phục dần, vàng nhẫn vẫn không thể trở lại đỉnh đầu tuần. Thị trường liên tục chao đảo với các nhịp tăng - giảm đan xen để kết tuần, vàng nhẫn tròn của Bảo Tín Minh Châu đóng cửa ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn 3 triệu đồng so với cuối tuần trước, khép lại một tuần đầy sóng gió của phân khúc sản phẩm vốn được coi là “an toàn” hơn vàng miếng.

Không riêng Bảo Tín Minh Châu, loạt thương hiệu vàng lớn khác trên thị trường như vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI, nhẫn tròn trơn của PNJ, Phú Quý hay nhẫn 999 của Công ty Mi Hồng, nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải… cũng cùng chung nhịp biến động.

Tất cả đều ghi nhận xu hướng tăng - giảm song hành với diễn biến của thị trường chung, phản ánh làn sóng điều chỉnh mạnh lan rộng trên toàn bộ phân khúc vàng nhẫn.

Dẫu vậy, giữa các thương hiệu vẫn xuất hiện khoảng cách đáng kể về giá. Phần lớn các thương hiệu kể trên duy trì mức giá vàng nhẫn thấp hơn Bảo Tín Minh Châu từ 2-3 triệu đồng/lượng.