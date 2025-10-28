Giá vàng lao dốc, người mua lỗ nặng

Sau chuỗi ngày lập đỉnh lịch sử, giá vàng trong nước đang ghi nhận xu hướng giảm liên tục với biên độ lớn, người mua vào khi giá đạt đỉnh đến nay đã lỗ hơn chục triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp đà giảm trong phiên giao dịch sáng 28/10. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (28/10), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục giảm giá giao dịch vàng miếng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối ngày hôm qua, hiện niêm yết ở mức 145,7 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng giờ, các doanh nghiệp khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đồng loạt hạ giá vàng miếng về mức ngang bằng với SJC.

Đáng chú ý, phiên giảm mạnh hôm nay cũng đánh dấu đà suy giảm của giá vàng trong nước kéo dài sang tuần thứ 2 liên tiếp. So với đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 21/10, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm hơn 7 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng tới hơn 5% chỉ trong chưa đầy một tuần.

Nếu tính cả chênh lệch giá mua - bán, các doanh nghiệp đưa ra, người dân lỡ mua vàng miếng giá đỉnh đến nay đã chịu khoản lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RỚT MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 145.7 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 147.2

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn sau chuỗi tăng "nóng" cũng đã quay đầu giảm mạnh tuần thứ 2 liên tiếp. Trong đó, Công ty SJC sáng nay giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua - bán vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ, xuống còn 144 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI thậm chí còn giảm mạnh hơn, lên tới 1,8 triệu đồng ở chiều mua xuống 144 triệu/lượng và giảm 1,3 triệu đồng ở chiều bán xuống 147 triệu/lượng. Giá vàng nhẫn tròn của Tập đoàn Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,2 triệu so với chốt phiên liền trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sau khi giảm hơn 1 triệu đồng/lượng ở phiên liền trước, tới sáng nay thương hiệu này tiếp tục giảm giá vàng nhẫn trơn thêm 1,1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua - bán rớt thẳng xuống vùng 147,9 - 150,9 triệu đồng/lượng. Dù vẫn là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường trong nước, so với đỉnh giá ghi nhận đầu tuần trước, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đã giảm gần 10 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 21/10, vàng nhẫn của doanh nghiệp này từng lập đỉnh hơn 160,5 triệu đồng/lượng, cao hơn cả vàng miếng. Như vậy, chỉ sau một tuần, giá vàng nhẫn tại đây đã "bốc hơi" gần 10 triệu đồng/lượng, tương đương giảm ròng 7%.

Đà giảm mạnh cộng với chênh lệch giá mua bán khiến người mua vàng nhẫn một tuần trước đến nay đã chịu khoản lỗ gần 13 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ ròng gần 8%.

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước sáng nay không quá bất ngờ khi giá vàng thế giới cũng đang suy yếu rõ rệt. Giá vàng thế giới hiện đã rớt thủng mốc 4.000 USD /ounce, để giao dịch quanh mức 3.999 USD /ounce.

Giá vàng quốc tế quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 127 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng quốc tế vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC hơn 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn tới 24 triệu đồng/lượng.