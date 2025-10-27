Giá vàng trong nước rớt mạnh

Cuối phiên giao dịch ngày 27/10, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn.

Tại thời điểm kết phiên, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm lần lượt 300.000 đồng ở chiều mua vào và 800.000 đồng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên 26/10.

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về ngang với mức của SJC.

Đợt giảm mạnh trong phiên hôm nay đã kéo giá bán vàng miếng SJC về vùng đáy hai tuần qua. Trước đó, vàng miếng trải qua tuần giao dịch ảm đạm khi bước vào chuỗi giảm sâu từ ngày 22/10, mất tới 4 triệu đồng/lượng và chủ yếu dao động dưới mốc 150 triệu đồng/lượng suốt cả tuần.

So với đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 21/10, giá vàng miếng SJC hiện giảm hơn 6 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng tới 4% chỉ trong chưa đầy một tuần.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RỚT MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. SJC chốt phiên với giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 145 - 147,5 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,1 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

DOJI và Phú Quý giảm khoảng 800.000 đồng/lượng. Giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI còn 145,8 - 148,3 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý xuống 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, vàng nhẫn 999 giảm nhẹ 100.000 đồng, về mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giảm tới 1 triệu đồng, còn 149 - 152 triệu đồng/lượng, vẫn là mức cao nhất thị trường. Trước đó, trong phiên 21/10, vàng nhẫn của doanh nghiệp này từng lập đỉnh hơn 160,5 triệu đồng/lượng, cao hơn cả vàng miếng. Như vậy, chỉ sau một tuần, giá vàng nhẫn tại đây đã "bốc hơi" gần 9 triệu đồng/lượng, tương đương giảm ròng 6%.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới hiện rơi gần 90 USD (-2,14%), lùi về vùng 4.023 USD /ounce. Trước đợt điều chỉnh này, kim loại quý đã có 9 tuần tăng giá liên tiếp và tăng tổng cộng 149% kể từ tháng 10/2023, trong đó gần một nửa mức tăng diễn ra chỉ trong hai tháng gần đây. Tuy nhiên, đà tăng mạnh đã dừng lại khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 24 triệu đồng/lượng.