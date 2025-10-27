Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng trong nước rớt mạnh

  • Thứ hai, 27/10/2025 19:21 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Cuối phiên giao dịch ngày 27/10, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn.

Các doanh nghiệp cùng giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vào cuối phiên giao dịch ngày 27/10. Ảnh: Việt Linh.

Tại thời điểm kết phiên, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm lần lượt 300.000 đồng ở chiều mua vào và 800.000 đồng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên 26/10.

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về ngang với mức của SJC.

Đợt giảm mạnh trong phiên hôm nay đã kéo giá bán vàng miếng SJC về vùng đáy hai tuần qua. Trước đó, vàng miếng trải qua tuần giao dịch ảm đạm khi bước vào chuỗi giảm sâu từ ngày 22/10, mất tới 4 triệu đồng/lượng và chủ yếu dao động dưới mốc 150 triệu đồng/lượng suốt cả tuần.

So với đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 21/10, giá vàng miếng SJC hiện giảm hơn 6 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng tới 4% chỉ trong chưa đầy một tuần.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RỚT MẠNH
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. SJC chốt phiên với giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 145 - 147,5 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,1 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

DOJI và Phú Quý giảm khoảng 800.000 đồng/lượng. Giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI còn 145,8 - 148,3 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý xuống 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, vàng nhẫn 999 giảm nhẹ 100.000 đồng, về mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giảm tới 1 triệu đồng, còn 149 - 152 triệu đồng/lượng, vẫn là mức cao nhất thị trường. Trước đó, trong phiên 21/10, vàng nhẫn của doanh nghiệp này từng lập đỉnh hơn 160,5 triệu đồng/lượng, cao hơn cả vàng miếng. Như vậy, chỉ sau một tuần, giá vàng nhẫn tại đây đã "bốc hơi" gần 9 triệu đồng/lượng, tương đương giảm ròng 6%.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới hiện rơi gần 90 USD (-2,14%), lùi về vùng 4.023 USD/ounce. Trước đợt điều chỉnh này, kim loại quý đã có 9 tuần tăng giá liên tiếp và tăng tổng cộng 149% kể từ tháng 10/2023, trong đó gần một nửa mức tăng diễn ra chỉ trong hai tháng gần đây. Tuy nhiên, đà tăng mạnh đã dừng lại khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 24 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng gây chú ý

Tâm lý thị trường có sự phân hóa rõ rệt sau đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng, hiện phần lớn chuyên gia thận trọng nhưng nhà đầu tư vẫn duy trì kỳ vọng vào thị trường vàng.

33:1995 hôm qua

Giá vàng chông chênh, cần đánh thuế giao dịch?

Giá vàng trong nước đang ở mức cao chưa từng có, thậm chí thị trường “chợ đen” loạn giá. Chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần đánh thuế giao dịch vàng để đưa giao dịch kim loại này.

43:2576 hôm qua

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại

Trong phiên giao dịch cuối tuần (25/10), giá vàng miếng SJC hồi phục về 149,2 triệu/lượng, tăng 700.000 đồng so với kết phiên hôm qua, trong khi vàng nhẫn đi ngang ở vùng 153 triệu/lượng.

10:06 25/10/2025

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang the gioi tang tro lai hinh anh

Giá vàng thế giới tăng trở lại

08:32 24/10/2025 08:32 24/10/2025

0

Sau khi ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong 5 năm, giá vàng thế giới có dấu hiệu đảo chiều khi tăng hơn 30 USD so với mức đóng cửa phiên trước đó.

Gia vang the gioi lai roi tu do hinh anh

Giá vàng thế giới lại rơi tự do

19:38 24/10/2025 19:38 24/10/2025

0

Giá vàng lại trên đà giảm mạnh khi các nhà đầu tư tăng cường chốt lời, đồng thời căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dần hạ nhiệt khiến nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu.

Gia vang trong nuoc dan phuc hoi hinh anh

Giá vàng trong nước dần phục hồi

10:12 24/10/2025 10:12 24/10/2025

0

Mỗi lượng vàng miếng trong nước đã tăng 300.000 đồng vào sáng nay (24/10), kéo giá bán phục hồi lên sát mốc 150 triệu/lượng.

