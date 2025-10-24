Giá vàng thế giới lại rơi tự do

Giá vàng lại trên đà giảm mạnh khi các nhà đầu tư tăng cường chốt lời, đồng thời căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dần hạ nhiệt khiến nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu.

Trong phiên giao dịch 24/10, giá vàng thế giới giao ngay giảm mất mốc 4.100 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 24/10, giá vàng thế giới giao ngay bất ngờ giảm 66 USD , một lần nữa đánh mất mốc 4.100 USD /ounce và rớt thẳng xuống mốc 4.059 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 2% xuống 4.061,3 USD /ounce.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã lập hàng loạt kỷ lục lịch sử khi tăng hơn 55% từ vùng dưới 2.700 USD /ounce lên xấp xỉ 4.400 USD trước khi chịu áp lực chốt lời và giảm về vùng hiện tại. Đà tăng của kim quý được thúc đẩy bởi bất ổn địa chính trị toàn cầu, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Tuần này, chỉ số USD-Index đã tăng 0,6%, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

"Đợt tăng giá trong vài tuần qua diễn ra quá nhanh và các nhà đầu tư đang đặt cược căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể hạ nhiệt. Những nhà đầu tư lớn đang chốt lời hoặc ít nhất giảm bớt mức độ nắm giữ vàng của họ", ông Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích độc lập của nhóm ngân hàng Swissquote, nhận định.

Ngày 23/10, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du châu Á vào tuần tới.

Động thái trên giúp xoa dịu những nghi ngờ về cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo giữa lúc căng thẳng thương mại leo thang.

Trong khi đó, giới giao dịch cũng đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất của Mỹ, được kỳ vọng là "thước đo" rõ nhất về mức tăng giá tiêu dùng trong tháng 9.

Thị trường vẫn dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp vào tuần tới.

Ông Russell Shor, chuyên gia phân tích cấp cao tại Tradu, nhận định ngay cả khi xuất hiện các đợt điều chỉnh ngắn hạn, giá vàng vẫn vững chắc đi lên khi được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản.

Đáng chú ý, ngày 23/10, Tổng thống Donald Trump thông báo dừng đàm phán với Canada lần thứ 2 trong năm nay, vì không hài lòng với các động thái của nước láng giềng.

"Vì hành vi nghiêm trọng của họ, việc đàm phán thương mại với Canada sẽ chấm dứt", vị Tổng thống viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi chính quyền tỉnh Ontario phát sóng một quảng cáo có sự xuất hiện của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan.

Trong đó, ông chỉ trích mức thuế áp lên hàng hóa nước ngoài và cho rằng chúng gây ra tình trạng thất nghiệp và chiến tranh thương mại.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay cũng giảm 2,2% xuống còn 47,83 USD /ounce và đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 khi mất đến 7,4% từ đầu tuần.

Bên cạnh đó, bạch kim giảm 2,6% xuống 1.581,3 USD /ounce, trong khi palladium mất 4,1% xuống 1.397,5 USD /ounce.