Giá vàng trong nước bỗng 'bất động'

Sau các cơn rung lắc mạnh, giá vàng bất ngờ đảo chiều đứng yên trong sáng 23/10, đánh dấu phiên giao dịch trầm lắng hiếm hoi trong vài tháng qua.

Giá vàng miếng SJC "đứng yên" trong phiên giao dịch sáng 23/10. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng 23/10, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại vùng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng neo giá giao dịch vàng miếng ở mức ngang bằng với SJC, không đổi so với giá kết phiên ngày 22/10.

Trước đó, giá vàng miếng SJC từng lập kỷ lục ở mức 154,6 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 21/10. Như vậy chỉ trong vòng 2 ngày, giá vàng miếng đã giảm tới 6 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm ròng tới 4%.

LIÊN TỤC CÓ NHỮNG ĐỢT BIẾN ĐỘNG MẠNH XẢY RA VỚI VÀNG MIẾNG SJC

Nhãn 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 Mua vào triệu đồng/lượng 147.1 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 146.6 Bán ra

149.1 153 151 151 151.5 152.5 148.6 148.6

Công ty SJC cũng giữ chung xu hướng đi ngang với cả sản phẩm giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ, hiện mua vào ở 145,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở 147,9 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng lần lượt giữ giá giao dịch đi ngang so với giá chốt phiên ngày 22/10. Trong đó, Phú Quý neo giá vàng nhẫn ở 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng; Công ty Mi Hồng thì giữ vàng nhẫn 999 ở 147,1 - 148,6 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng và Bảo Tín Mạnh Hải neo giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng.

Trong lúc này, vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu là sản phẩm được niêm yết cao nhất thị trường, hiện giao dịch với người dân tại vùng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong phiên liền trước, vàng nhẫn của thương hiệu này từng chứng kiến mức giảm tới gần 7 triệu đồng cho mỗi lượng. Trong phiên giao dịch ngày 21/10, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu lập đỉnh ở mốc 160,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Biến động của giá vàng trong nước hiện không chung xu hướng với giá vàng thế giới. Kim quý giao ngay tiếp tục giảm gần 15 USD (-0,35%) so với thời điểm mở cửa, hiện giao dịch quanh vùng 4.082 USD /ounce.

Tại mức giá này, quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 130 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 19 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 23 triệu đồng/lượng.