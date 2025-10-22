Giá vàng trong nước mất 4-5 triệu đồng/lượng sau một đêm

Mỗi lượng vàng miếng SJC rớt tới 4 triệu đồng còn 148,5 triệu đồng (bán), trong khi vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đã "bay" mốc 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh sau giai đoạn tăng "nóng". Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 22/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 5 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên liền trước (21/10).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng về mức ngang bằng SJC.

Đây là phiên giảm mạnh của vàng miếng kể từ đầu năm. Dù vậy, nếu tính trong vòng 30 ngày qua, vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng tới 16 triệu đồng mỗi lượng. Còn tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 64 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 75%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 140.8 142.1 144.1 146 147,1 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.5 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8 142.8 144.1 146.1 148 149.1 153 151 151 151.5 152.5 148.5

Diễn biến giảm không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp lớn hạ giá khá mạnh tay.

Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 145,5 - 148 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 4,1 triệu đồng ở chiều mua vào và 3,8 triệu đồng ở chiều bán ra so với giá kết phiên liền trước.

Các doanh nghiệp khác cũng giảm giá vàng nhẫn 3-4 triệu đồng. Sau điều chỉnh, DOJI giao dịch ở 145 - 148 triệu đồng/lượng; Phú Quý hiện neo tại 145,5 - 148,5 triệu đồng. Mi Hồng giao dịch ở mức 147 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải đang neo giá quanh vùng 152 - 153 triệu đồng/lượng.

Dù giảm mạnh, Bảo Tín Minh Châu vẫn đang là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường. Doanh nghiệp này hiện giao dịch vàng nhẫn tròn trơn với người dân ở mức 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng.

Tính trong gần 11 tháng qua, giá vàng nhẫn tại đây đã tăng khoảng 72 triệu đồng/lượng (+86%), giúp người mua từ đầu năm nay lãi ròng khoảng 69 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu tác động từ sự suy yếu của giá vàng quốc tế. Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã giảm mạnh từ mức đỉnh lịch sử gần 4.400 USD /ounce, xuống chỉ còn 4.112 USD /ounce ở hiện tại, tương đương mức giảm tới hơn 280 USD (-7%).

Tại mức giá này, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 131 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC tới gần 18 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn gần 25 triệu đồng/lượng.