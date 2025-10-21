Giá vàng thế giới giảm mạnh chưa từng thấy

Giá vàng thế giới rơi cắm đầu hơn 250 USD xuống thẳng vùng 4.100 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và các nhà đầu tư chốt lời sau kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay lao dốc xuống 4.104 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 21/10, giá vàng thế giới giao ngay đang rơi thẳng đứng hơn 250 USD , lao dốc một mạch từ vùng trên 4.300 USD /ounce xuống vùng 4.104 USD /ounce - mức thấp nhất trong gần một tuần và là mức giảm mạnh nhất từng ghi nhận trong một phiên giao dịch.

Nếu so với đỉnh giá ghi nhận gần đây ở 4.381 USD /ounce, giá kim quý đã rơi một mạch gần 280 USD /ounce. Hiện tại, giá vàng thế giới đã phục hồi trở lại vùng 4.140 USD /ounce, nhưng vẫn thấp hơn 210 USD so với phiên liền trước. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 cũng giảm 3,9% xuống còn 4.190,8 USD /ounce.

Trước đó, vào ngày 20/10, giá vàng đã chạm mức cao kỷ lục 4.381,21 USD /ounce, tương đương mức tăng khoảng 60% kể từ đầu năm, được hỗ trợ bởi bất ổn địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng cắt giảm lãi suất, cũng như hoạt động mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Vàng thế giới giao ngay đang ghi nhận phiên giảm giá lịch sử khi lao dốc một mạch hơn 250 USD /ounce. Nguồn: Tradingview.



Vàng là tài sản không sinh lợi suất và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, theo Reuters.

"Dù giá vàng giảm, nhiều người vẫn chọn mua vào cho đến hôm qua. Nhưng mức biến động tăng vọt gần đây ở vùng đỉnh được xem như tín hiệu khuyến khích cho một đợt chốt lời ngắn hạn", ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

Mặt khác, chỉ số USD-Index tăng 0,4% khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Dù thị trường vàng chao đảo, giới đầu tư dự báo Phố Wall sẽ mở cửa với các chỉ số tương đối ổn định, khi hợp đồng tương lai chứng khoán thu hẹp mức giảm trước đó, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá kết quả kinh doanh khả quan của các tập đoàn lớn.

"Tâm lý ưa rủi ro của các nhà đầu tư gia tăng trên thị trường đầu tuần này là yếu tố bất lợi đối với các kim loại trú ẩn an toàn như vàng", ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp tại Kitco Metals, nhận định.

Giới giao dịch đang chờ dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 24/10 sau thời gian bị trì hoãn vì Chính phủ Mỹ đóng cửa. Số liệu CPI tháng 9 được dự báo tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp vào tuần tới.

Nhà đầu tư cũng theo dõi sát cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã ký một thỏa thuận khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm nhằm đối phó với Trung Quốc.

Trong văn bản do chính phủ Mỹ công bố, mỗi nước sẽ đầu tư 1 tỷ USD trong 6 tháng tới cho dự án khai thác và xử lý, cũng như đặt giá sàn cho khoáng sản thiết yếu. Đây được xem là động thái mà các hãng khai khoáng phương Tây mong chờ từ lâu.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết các khoản đầu tư trên nhắm đến trữ lượng khoáng sản thiết yếu trị giá lên đến 53 tỷ USD . Dù vậy, cả hai nước không đưa ra chi tiết về địa điểm cũng như loại khoáng sản.

"Khoảng một năm tới, chúng ta sẽ có nhiều khoáng sản và đất hiếm đến mức không biết dùng sao cho hết", ông Trump tuyên bố trước báo giới.

Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng lao dốc thẳng đứng 6,5% xuống còn 49,08 USD /ounce. Bên cạnh đó, bạch kim giảm 4,3% xuống còn 1.569,31 USD /ounce, trong khi palladium mất 6,6% xuống còn 1.397,25 USD /ounce.