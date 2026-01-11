Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Google của xứ sở kim chi' thách thức Amazon và Google

  • Chủ nhật, 11/1/2026 22:13 (GMT+7)
  • 22:13 11/1/2026

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc với lý do an ninh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Yonhap.

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc và thường được ví là "Google của xứ sở kim chi", đang thực hiện một nước cờ táo bạo: Chào bán các dịch vụ đám mây của mình tới Trung Đông và Đông Nam Á như một lựa chọn thay thế khả thi cho các gã khổng lồ công nghệ Mỹ và Trung Quốc.

Ông Kim Yuwon, Giám đốc điều hành của Naver Cloud, khẳng định công ty có thể là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc với lý do an ninh.

Lợi thế cạnh tranh của Naver nằm ở khả năng tùy biến dịch vụ AI cho từng quốc gia riêng biệt và cho phép họ duy trì quyền kiểm soát dữ liệu của chính mình - điều mà các mô hình AI tổng quát của các ông lớn thường bỏ qua.

Theo Synergy Research Group, Amazon, Microsoft và Google thống trị hơn 60% thị trường điện toán đám mây toàn cầu, trong khi đó, Alibaba, Tencent làm chủ thị trường Trung Quốc.

Nhiều quốc gia lo ngại Washington có thể truy cập dữ liệu lưu trữ trên hệ thống đám mây của Mỹ đang chuyển hướng sang cái gọi là "AI chủ quyền" (sovereign AI) - nơi họ tự xây dựng hoặc sở hữu hệ thống riêng và lưu trữ dữ liệu tại địa phương.

Naver lập luận rằng họ có thể cung cấp quyền kiểm soát sâu hơn đối với nhiều phần, từ trung tâm dữ liệu đến ứng dụng, mang lại sự tự chủ lớn hơn so với các đối tác Mỹ.

Để hiện thực hóa tham vọng này, Naver dự kiến đầu tư hơn 1.000 tỷ won (690 triệu USD) trong năm nay để mở rộng hạ tầng AI, bao gồm việc mua 60.000 chip GPU Blackwell tiên tiến nhất của Nvidia. Công ty đang vận hành các vùng đám mây tại Đức, Nhật Bản, Singapore, Mỹ và lên kế hoạch mở rộng sang Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam.

Đặc biệt, một trung tâm dữ liệu 500 MW đang được xây dựng tại Maroc. Ông Kim Yuwon nhấn mạnh sự tùy biến là rất quan trọng vì mỗi quốc gia có các vấn đề xã hội, bối cảnh chính trị, tín ngưỡng tôn giáo và hệ giá trị khác nhau.

Cổ phiếu của Naver đã tăng 20% trong 12 tháng qua nhờ kỳ vọng vào mảng AI. Chuyên gia Junhyun Kim từ HSBC dự báo doanh thu từ mảng cho thuê GPU của Naver có thể vượt 1.000 tỷ won vào năm 2030.

Tuy nhiên, Giáo sư Wi Jong-hyun từ Đại học Chung-Ang lại tỏ ra hoài nghi. Ông cho rằng việc phát triển AI chủ quyền đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ từ các quốc gia sở tại, điều mà Naver có thể gặp khó khăn.

OpenAI sắp 'bỏ túi' 10 tỷ USD từ Amazon?

OpenAI đang trong quá trình thảo luận khoản đầu tư đầy tiềm năng với Amazon, đồng thời xem xét thỏa thuận sử dụng các chip trí tuệ nhân tạo của "ông lớn" TMĐT này.

17:14 17/12/2025

Amazon đặc biệt chú ý tới Việt Nam

Khoản đầu tư của Amazon kỳ vọng giúp Việt Nam chuyển đổi từ công xưởng có biên lợi nhuận thấp thành trung tâm thương mại điện tử của khu vực.

05:07 12/11/2025

Amazon muốn cung cấp Internet vệ tinh tại Việt Nam

Amazon đang tìm cơ hội cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao tại Việt Nam thông qua việc xin giấy phép thí điểm.

16:46 27/8/2025

vietnamplus.vn/google-cua-xu-so-kim-chi-thach-thuc-amazon-va-google-post1087849.vnp#google_vignette

Trà My/TTXVN

    Amazon.com là một công ty thương mại điện tử và điện toán đám mây của Mỹ được thành lập bởi Jeff Bezos. Công ty là nhà bán lẻ online lớn nhất trên thế giới theo doanh thu và vốn hóa thị trường, đứng thứ hai sau Alibaba Group về tổng doanh thu. Trang web amazon.com bắt đầu như là một hiệu sách trực tuyến, sau đó đa dạng hóa để bán đĩa, tải video, nhạc, may mặc, đồ gỗ, thực phẩm, đồ chơi, đồ trang sức và rất nhiều sản phẩm khác. Amazon ngày nay còn sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng (máy đọc sách Kindle, Fire TV,...) và là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng điện toán đám mây lớn nhất thế giới.

    Bạn có biết: Amazon ban đầu được đặt tên là Cadabra nhưng tên này đã được thay đổi khi người ta phát hiện ra tên này dễ nhầm lẫn với "Cadaver" (tử thi)

    • Thành lập: 05/07/1994
    • Người sáng lập: Jeff Bezos
    • Trụ sở chính: Seattle, Washington, Mỹ
    • Mã niêm yết: AMZN

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

Thu tuong yeu cau giam gia nha o thuong mai hinh anh

Thủ tướng yêu cầu giảm giá nhà ở thương mại

3 giờ trước 16:45 13/1/2026

0

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kéo giảm giá nhà ở thương mại về mức hợp lý, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở bình đẳng cho người dân.

