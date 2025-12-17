OpenAI sắp 'bỏ túi' 10 tỷ USD từ Amazon?

OpenAI đang trong quá trình thảo luận khoản đầu tư đầy tiềm năng với Amazon, đồng thời xem xét thỏa thuận sử dụng các chip trí tuệ nhân tạo của "ông lớn" TMĐT này.

OpenAI được cho là đang trong quá trình thảo luận về khoản đầu tư tiềm năng 10 tỷ USD với Amazon. Ảnh: Reuters.

Các chi tiết về cái bắt tay giữa Amazon và OpenAI hiện vẫn được thảo luận và có thể thay đổi, tuy nhiên giá trị khoản đầu tư có thể vượt 10 tỷ USD , theo một nguồn tin của CNBC. Trước đó, The Information là đơn vị đầu tiên đưa tin về thương vụ tiềm năng này.

Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra sau khi OpenAI hoàn tất tái cấu trúc vào tháng 10 và chính thức công bố chi tiết quan hệ đối tác với Microsoft, qua đó tạo thêm dư địa cho công ty trong việc huy động vốn cũng như hợp tác với các doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái AI rộng lớn.

Microsoft đã đầu tư hơn 13 tỷ USD vào OpenAI và hậu thuẫn công ty từ năm 2019. Tuy nhiên, theo thông báo hồi tháng 10, Microsoft không còn quyền ưu tiên lựa chọn đầu tiên để trở thành nhà cung cấp năng lực tính toán cho OpenAI. Đồng thời, OpenAI hiện cũng có thể phát triển một số sản phẩm với các bên thứ 3.

Thời gian qua, Amazon đã đầu tư ít nhất 8 tỷ USD vào Anthropic, đối thủ của OpenAI, song tập đoàn thương mại điện tử này đang muốn mở rộng sự hiện diện trên thị trường AI tạo sinh đang bùng nổ. Microsoft cũng có bước đi tương tự khi tuyên bố sẽ đầu tư tối đa 5 tỷ USD vào Anthropic, trong khi Nvidia dự kiến đầu tư tối đa 10 tỷ USD vào startup này.

Amazon Web Services (AWS) đã bắt đầu thiết kế chip AI riêng từ năm 2015 và chính thức công bố chip Inferentia vào năm 2018. Hồi đầu tháng này, đơn vị cũng mới ra mắt thế hệ mới nhất của chip Trainium.

Trong những tháng gần đây, OpenAI đã đưa ra các cam kết đầu tư hạ tầng trị giá hơn 1.400 tỷ USD , bao gồm các thỏa thuận với những nhà sản xuất chip như Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) và Broadcom.

Tháng trước, OpenAI ký thỏa thuận mua 38 tỷ USD năng lực điện toán từ AWS, đánh dấu hợp đồng đầu tiên của công ty với nhà cung cấp hạ tầng đám mây lớn nhất thế giới.

Vào tháng 10, OpenAI cũng đã hoàn tất đợt bán cổ phần thứ cấp trị giá 6,6 tỷ USD và cho phép các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên bán cổ phiếu, qua đó đưa định giá công ty lên mức 500 tỷ USD .